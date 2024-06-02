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Finali kaybeden Salih Özcan'dan Arda Güler'e tebrik

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#Şampiyonlar Ligi#Salih Özcan#Dortmund
Finali kaybeden Salih Özcandan Arda Gülere tebrik
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2024 10:20

Şampiyonlar Ligi finalini Real Madrid'e kaybeden Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcu Salih Özcan, maçın ardından açıklamalarda bulundu ve Arda Güler'i tebrik etti.

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Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu Salih Özcan, Şampiyonlar Ligi finalinde 2-0 kaybettikleri Real Madrid maçı sonrası konuştu.

TRT Spor'a açıklamalar yapan Salih; "Bizim için iyi bir sonuç değil. İlk yarıdaki pozisyonlarda gol bulsaydık sonuç farklı olabilirdi. Real Madrid'i tebrik ediyorum. Benim için çok zor bir gün oldu. Arda Güler'i de tebrik ediyorum, onun için mutluyum ama sonuç olarak ben de üzüldüm." dedi.

EURO 2024 ile ilgili de konuşan Salih; 'Yarın takıma katılacağım. İtalya ve Polonya ile hazırlık maçı yapacağız, sonra turnuva başlayacak.' sözlerini kullandı.

Salih Özcan, final maçında süre almadı.

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#Şampiyonlar Ligi#Salih Özcan#Dortmund

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