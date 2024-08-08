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Final sonuna kadar senin hakkındı Esra Yıldız Kahraman

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#Paris2024#Spor#Esra Yıldız Kahraman
Final sonuna kadar senin hakkındı Esra Yıldız Kahraman
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2024 07:00

57 kilo yarı finalinde ringe çıkan sporcumuz, Tayvanlı tartışmalı boksör Lin’e mağlup oldu. Paris 2024’teki altın madalya umutlarımızdan Esra Yıldız Kahraman, Lin Yu-Ting’e 5-0 yenilerek final şansını kaybetti. 57 kilo boksörümüz ülkemize bronz madalya kazandırdı.

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2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda boksta final için ringe çıkan üçüncü boksörümüz Esra Yıldız Kahraman, bronzda kaldı. 57 kilo boksörümüz yarı final mücadelesinde Tayvanlı Lin Yu-Ting ile karşılaştı. Esra rakibi karşısında özellikle ilk raunda başa baş bir mücadele ortaya koymasına rağmen mücadeleyi 5-0 kaybederek bronz madalyada kaldı. Lin, olimpiyatların tartışmalı boksörü Cezayirli İmane Khelif gibi erkeklik hormonu testosteron seviyesinin yüksek olması nedeniyle geçen yılki Dünya Şampiyonası’nda bronz madalya kazanmasına rağmen diskalifiye edilmiş ve madalyası elinden alınmıştı.

HATiCE ALTIN MAÇINDA

Boksta bugün 54 kiloda Hatica Akbaş, TSİ 23.51’de Çinli Yuan Chang ile altın madalya için karşılaşacak.

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#Paris2024#Spor#Esra Yıldız Kahraman

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