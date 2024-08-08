Final sonuna kadar senin hakkındı Esra Yıldız Kahraman

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2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda boksta final için ringe çıkan üçüncü boksörümüz Esra Yıldız Kahraman, bronzda kaldı. 57 kilo boksörümüz yarı final mücadelesinde Tayvanlı Lin Yu-Ting ile karşılaştı. Esra rakibi karşısında özellikle ilk raunda başa baş bir mücadele ortaya koymasına rağmen mücadeleyi 5-0 kaybederek bronz madalyada kaldı. Lin, olimpiyatların tartışmalı boksörü Cezayirli İmane Khelif gibi erkeklik hormonu testosteron seviyesinin yüksek olması nedeniyle geçen yılki Dünya Şampiyonası’nda bronz madalya kazanmasına rağmen diskalifiye edilmiş ve madalyası elinden alınmıştı.

HATiCE ALTIN MAÇINDA

Boksta bugün 54 kiloda Hatica Akbaş, TSİ 23.51’de Çinli Yuan Chang ile altın madalya için karşılaşacak.