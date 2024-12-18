×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Final maçında Real Madrid'in rakibi Pachuca! Maçtan tüm detaylar, muhtemel 11'ler ve Misli ile Şampiyon Oranlar burada

Güncelleme Tarihi:

#Misli#FIFA Kıtalararası Kupa#REAL Madrid
Final maçında Real Madridin rakibi Pachuca Maçtan tüm detaylar, muhtemel 11ler ve Misli ile Şampiyon Oranlar burada
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2024 10:54

FIFA Kıtalararası Kupa'nın finali için heyecan dorukta! Katar'da, İspanya'dan Real Madrid ile Meksika'dan Pachuca kulübü karşı karşıya geliyor. Maçtan muhtemel 11'ler, tüm detaylar ve Misli ile Şampiyon Oranlar haberimizde...

Haberin Devamı

FIFA Kıtalararası Kupa'da final heyecanı yaşanıyor. Final maçında Real Madrid ile Pachuca Katar'ın başkenti Doha'da karşı karşıya gelecek.

18 Aralık 2024 Çarşamba (bugün) oynanacak olan dev maç Lusail Stadyumu'nda TSİ 20:00'de başlayacak.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

İspanyol devinde forma giyen milli yıldızımı Arda Güler, bu sezon düzenli forma şansı bulamamıştı. Hocası Carlo Ancelotti'nin milli yıldıza ilk 11'de daha fazla şans vermesi beklenirken Arda'nın bu karşılaşmada ilk 11'de başlaması bekleniyor. İspanyol basınında Güler'in bu maçta ilk 11'de olmasa da kesinlikle şans bulacağı ileri sürülüyor.

MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois, Tchouameni, Vazquez, Rüdiger, Mendy, Bellingham, Valverde, Modric, Junior, Diaz, Mbappe.

Pachuca: Moreno, Gonzalez, Cabral, Rodríguez, Arroyo, Pedraza, Idrissi, Arturo Gonzalez, Bautista, Montiel, Rondon.

Haberin Devamı

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Real Madrid’in oynadığı son 5 maçın 4’ü “2.5 Üst” bitti.

Real Madrid’in oynadığı son 5 maçın 3’üde karşılıklı goller atıldı.

Real Madrid’in oynadığı son 5 maçın 3’ünde ilk yarılar beraberlikle sonuçlandı.

Pachuca’nın oynadığı son 5 maçın 3’ü “2.5 Üst” bitti.

Pachuca’nın oynadığı son 5 maçın 4’ünde ilk yarılar beraberlikle sonuçlandı.

ŞAMPİYON ORANLAR

Bu karşılaşmada Misli'ye özel yüksek oranlar yer alıyor. Final maçında Real Madrid'in galibiyeti 1.07 oranla gösterilirken beraberliğin oranı 6.30 olarak karşımıza çıkıyor. Pachuca'nın kazanırına verilen oran ise 11.62 olarak dikkat çekiyor.

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %26’sı Real Madrid’in galibiyetini tercih ediyor.

Final maçında Real Madridin rakibi Pachuca Maçtan tüm detaylar, muhtemel 11ler ve Misli ile Şampiyon Oranlar burada

Haberle ilgili daha fazlası:
#Misli#FIFA Kıtalararası Kupa#REAL Madrid

BAKMADAN GEÇME!