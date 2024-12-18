Final maçında Real Madrid'in rakibi Pachuca! Maçtan tüm detaylar, muhtemel 11'ler ve Misli ile Şampiyon Oranlar burada

Haberin Devamı

FIFA Kıtalararası Kupa'da final heyecanı yaşanıyor. Final maçında Real Madrid ile Pachuca Katar'ın başkenti Doha'da karşı karşıya gelecek.

18 Aralık 2024 Çarşamba (bugün) oynanacak olan dev maç Lusail Stadyumu'nda TSİ 20:00'de başlayacak.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

İspanyol devinde forma giyen milli yıldızımı Arda Güler, bu sezon düzenli forma şansı bulamamıştı. Hocası Carlo Ancelotti'nin milli yıldıza ilk 11'de daha fazla şans vermesi beklenirken Arda'nın bu karşılaşmada ilk 11'de başlaması bekleniyor. İspanyol basınında Güler'in bu maçta ilk 11'de olmasa da kesinlikle şans bulacağı ileri sürülüyor.

MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois, Tchouameni, Vazquez, Rüdiger, Mendy, Bellingham, Valverde, Modric, Junior, Diaz, Mbappe.

Pachuca: Moreno, Gonzalez, Cabral, Rodríguez, Arroyo, Pedraza, Idrissi, Arturo Gonzalez, Bautista, Montiel, Rondon.

Haberin Devamı

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Real Madrid’in oynadığı son 5 maçın 4’ü “2.5 Üst” bitti.

Real Madrid’in oynadığı son 5 maçın 3’üde karşılıklı goller atıldı.

Real Madrid’in oynadığı son 5 maçın 3’ünde ilk yarılar beraberlikle sonuçlandı.

Pachuca’nın oynadığı son 5 maçın 3’ü “2.5 Üst” bitti.

Pachuca’nın oynadığı son 5 maçın 4’ünde ilk yarılar beraberlikle sonuçlandı.

ŞAMPİYON ORANLAR

Bu karşılaşmada Misli'ye özel yüksek oranlar yer alıyor. Final maçında Real Madrid'in galibiyeti 1.07 oranla gösterilirken beraberliğin oranı 6.30 olarak karşımıza çıkıyor. Pachuca'nın kazanırına verilen oran ise 11.62 olarak dikkat çekiyor.

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %26’sı Real Madrid’in galibiyetini tercih ediyor.