Final haftasında VAR hakemleri belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında şampiyonu belirleyecek mücadelelerin VAR hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Göztepe - Beşiktaş maçında Yaşar Kemal Uğurlu, Galatasaray - Helenex Yeni Malatyaspor mücadelesinde ise Mete Kalkavan VAR hakemi olarak görev yapacak.

Hes Kablo Kayserispor - Fenerbahçe müsabakasının VAR hakemi ise Alper Ulusoy oldu.

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