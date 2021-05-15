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Futbol
Haber Giriş: 15.05.2021 - 12:26 | Son Güncelleme:

Final haftasında VAR hakemleri belli oldu!

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Final haftasında VAR hakemleri belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonun belli olacağı son haftanın VAR hakemleri açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında şampiyonu belirleyecek mücadelelerin VAR hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Göztepe - Beşiktaş maçında Yaşar Kemal Uğurlu, Galatasaray - Helenex Yeni Malatyaspor mücadelesinde ise Mete Kalkavan VAR hakemi olarak görev yapacak.

Hes Kablo Kayserispor - Fenerbahçe müsabakasının VAR hakemi ise Alper Ulusoy oldu.

Final haftasında VAR hakemleri belli oldu

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