Final Four'a kalamayan Panathinaikos'ta Ergin Ataman'dan sert açıklama: 'Hakem standartları aynı olursa Valencia şampiyon olur!'

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2026 11:23

EuroLeague'de Valencia, play-off'ta Panathinaikos'u 81-64 yenerek seride durumu 3-2'ye getirdi ve final four'a yükseldi. Ergin Ataman mağlubiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

EuroLeague play-off serisindeki beşinci ve son maçında Valencia, sahasında ağırladığı Panathinaikos‘u 81-64 mağlup ederek seriyi 3-2 kazandı.

Valencia, tarihinde ilk kez Final Four'da mücadele edecek.

Final Four eşleşmeleri şu şekilde oldu:

Fenerbahçe Beko - Olympiakos

Real Madrid - Valencia

Panathinaikos'un sahası Telekom Center'ın ev sahipliği yapacağı Final Four müsabakaları, 22-24 Mayıs'ta oynanacak.

Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman'ın mücadele sonrası açıklamaları şu şekilde oldu:

"MAĞLUBİYETİ KABUL ETMEMİZ GEREKİYOR"

“Öncelikle Valencia’yı tebrik etmek istiyorum. Tüm sezon boyunca mükemmel basketbol oynadılar. Seride 2-0'dan 3-2 yapmak çok önemli. Tebrikler. Bunlar play-off maçları; bazen seride sinirler geriliyor. Benim, oyuncularımın, Valencia’nın ve onların koçunun da sinirleri gerildi. Mağlubiyeti kabul etmemiz gerekiyor ve bu yüzden Valencia’yı kutluyorum.

"HÜCUMDA HER ŞEYİ KAÇIRDIK"

İlk yarıda berbat oynadığımızı söylemek istiyorum. Hücumda her şeyi kaçırdık. Valencia'yı durdurduk, hızlı hücumlarda sayı bulamadılar, ancak hatalarımızla onlara fırsat verdik. İkinci yarıda geri dönme şansımız vardı ama pota altından iki kritik turnike kaçırdık, kontrolü kaybettik ve onlar kazandı.

"FAULLERDE YİNE DENGE YOK"

Son olarak istatistiklere baktığımda iki ve üç sayı yüzdelerinin birbirine yakın olduğunu gördüm. Valencia 9 üçlük attı, biz 10 attık. Valencia 16 iki sayılık isabet buldu, biz 14 bulduk. Büyük bir denge var. Ama faullerde yine denge yok. Valencia 29 serbest atış kullandı, biz ise 8. Tıpkı 4. maçta olduğu gibi. Söyleyeceklerim bu kadar. Bu konuda daha fazla yorum yapmak istemiyorum ama çok garip. Valencia agresif basketbol ve agresif savunma oynadı, buna rağmen biz sadece 8 serbest atış kullandık, onlar ise 29. OAKA’daki maçta da aynısı oldu. Son maçta da bizden iki kat fazla serbest atış kullandılar.

"KENDRICK NUNN’IN ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ MAÇTA HİÇ SERBEST ATIŞ KULLANMADIĞI MAÇ OLDU"

Bu, Kendrick Nunn’ın üst üste üçüncü maçta hiç serbest atış kullanmadığı maç oldu. EuroLeague’in en skorer ikinci oyuncusu olan Kendrick Nunn… 3. maçta, OAKA’daki 4. maçta ve bu akşam Valencia’da bir kez bile çizgiye gitmedi. Hiç serbest atış kullanma fırsatı bulamadı. EuroLeague’in en skorer ikinci oyuncusu Kendrick Nunn’dan bahsediyoruz.

Beklediği faulleri alamadığında, Nunn gibi oyuncular sahada gerginleşiyor. Bu konuda yapabilecekleri bir şey yok.

"VALENCİA ÇOK İYİ BASKETBOL OYNADI"

İlk iki maçta fark bir sayıydı. Çekişmeli bir seri oldu. Sadece bu akşam Valencia büyük bir fark yarattı, diğer maçlar çekişmeli geçti. Valencia çok iyi basketbol oynadı, takım oyunu oynadı, mükemmel ve agresif savunma sergiledi ve bence hakemler bu tür basketbolu seviyor.

Son olarak şunu söylemek istiyorum: Eğer hakem standartları Final Four’da da aynı olursa, Valencia EuroLeague şampiyonu olur. Eğer aynı kriterler uygulanırsa Valencia finali ve EuroLeague’i rahatlıkla kazanabilir.”

