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Final Four ne zaman? Anadolu Efes'in maçı hangi tarihte?
Final Four ne zaman sorusu, Anadolu Efes'in de dahil olduğu karşılaşmaları izlemek isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, Final Four ne zaman oynanacak? İşte, turnuva hakkında detaylı bilgiler
Final Four mücadeleleri, basketbol severler tarafından yakından takip edilecek. Peki, Final Four ne zaman oynanacak? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler
FİNAL FOUR NE ZAMAN?
28 Mayıs Cuma Günü oynanacak olan Final Four mücadeleleri
- 19.00 CSKA Moskova – Anadolu Efes
- 22.00 Barcelona – Olimpia Milano