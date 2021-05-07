MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriFinal Four ne zaman? Anadolu Efes'in maçı hangi tarihte?
GeriSpor Final Four ne zaman? Anadolu Efes'in maçı hangi tarihte?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Spor Arena
Haber Giriş: 07.05.2021 - 15:44 | Son Güncelleme:

Final Four ne zaman? Anadolu Efes'in maçı hangi tarihte?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Final Four ne zaman? Anadolu Efes'in maçı hangi tarihte?

Final Four ne zaman sorusu, Anadolu Efes'in de dahil olduğu karşılaşmaları izlemek isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, Final Four ne zaman oynanacak? İşte, turnuva hakkında detaylı bilgiler

Final Four mücadeleleri, basketbol severler tarafından yakından takip edilecek. Peki, Final Four ne zaman oynanacak? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

FİNAL FOUR NE ZAMAN?

28 Mayıs Cuma Günü oynanacak olan Final Four mücadeleleri

  • 19.00 CSKA Moskova – Anadolu Efes
  • 22.00 Barcelona – Olimpia Milano
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi