FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı gerçekleşti

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Türkiye’nin en büyük kayak merkezlerinden Erciyes, Dünya Kar Motosiklet Şampiyonası’na ikinci kez 15-16 Mart tarihlerinde ev sahipliği yapacak. Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından en prestijli ekstrem spor organizasyonları arasında yer alan Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası (SNX Türkiye), Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş. tarafından Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun destekleri ile ülkemizde ikinci kez düzenlenecek. Yarış, Finlandiya’nın ardından ikinci ayak olarak Erciyes’te yapılacak. Erkekler ve kadınlar olmak üzere 2 kategoride düzenlenecek şampiyonaya Finlandiya, İsveç, Norveç, Almanya, Estonya, Kanada ve ABD başta olmak üzere 12 ülkeden 40’a yakın kar motosikleti sporcusu katılacak.

Türkiye’nin en gelişmiş kayak merkezlerinden Kayseri ve Erciyes’te geçen sene ilk kez düzenlenen Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası, televizyon, internet ve sosyal medya yayınlarıyla birlikte yaklaşık 850 milyon kişiye ulaştı. 41 farklı kayak pisti bulunan Erciyes Kayak Merkezi, geçen sene Dünya Şampiyonası’nın düzenlenmesine büyük imkan sağlayan altyapısı ile uluslararası otoritelerden tam not aldı. Şampiyonanın bu sene ise TV yayınlarıyla birlikte 86 ülkeye ulaştırılması hedefleniyor.

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Şampiyona ile ilgili düzenlenen tanıtım toplantısına; Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhan Çetinsaya ve çok sayıda davetli katıldı.

MEHMET SADIK VEFA: FARKLI DALLARDA ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ

Toplantıda konuşan Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa, “2025 sezonumuzu büyük bir organizasyonla açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Federasyon olarak sadece yarış yapan bir kurum değiliz. Spor turizmi kapsamında ülkemizin değerlerini, büyük bir misafirperverlikle tüm dünyaya ulaştırıyoruz. Geçtiğimiz sene 3 farklı dünya şampiyonasını ülkemizde düzenleyen tek federasyon olduk. Bu sezon da bunu tekrar edeceğiz. Hatta farklı dallarda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her adımımızı genç sporcular yetiştirip, Ay-Yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak için atıyoruz. Erciyes’te ikinci kez yapılacak dünya şampiyonasında kendi sporcularımız da mücadele edecek. İnşallah bir gün bu yarışçılarımızı da ödül kürsüsünde göreceğiz. Desteklerinden dolayı başta valimiz, milletvekilimiz, belediye başkanımız olmak üzere tüm Kayseri halkına ve sporseverlere teşekkür ederim” dedi.

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HAMDİ ELCUMAN: TEK İŞİMİZ ERCİYES’İ YÖNETMEK VE DÜNYAYA TANITMAK

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman da, “2005 yılında Erciyes, Büyükşehir Belediyesi sınırına geçince bir kayak merkezi olur mu diye araştırmalar yapıldı ve bugünkü halini aldı. Tek işimiz Erciyes’i yönetmek ve dünyaya tanıtmak. Çok başarılı işler yaptık. Sadece Erciyes’te değil birçok yerde de danışmanlıklarımız bulunuyor. Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum bizleri çok destekliyor. Birçok branşta yaz ve kış olarak müsabakalar gerçekleştiriyoruz. Çok güzel bir organizasyon olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

MURAT CAHİD CINGI: HAYALİMİZ, DİĞER DAĞLARIMIZDA DA KAYAK MERKEZLERİ HAYATA GEÇİRMEK

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Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı ise, “Çok değerli ve manalı bir gün geçtiğimiz yıl ilki gerçekleşmişti. Erciyes, 2011-12 kışından bu yana tüm dünyaya açılarak hizmet veriyor. İlk günden bu yana sadece 3-4 aylık kış sporlarını değil 360 derece tüm sporların yer aldığı işler yaptık. Bu sene 14’üncü kışı Erciyes’in ve tüm dünyadan 10 binlerce insanın ziyaret ettiği bir merkez oldu. Erciyes A.Ş. turizm merkezinin yönetilmesi ve tanıtımı anlamında binlerce aktivite yaptı. Erciyes, şehri bir turizm merkezi haline getirdi. Turizm verileri açıklandı geçtiğimiz günlerde 61 milyar Dolar bir turizm geliri ve 62 milyon üzerinde turist ülkemizi tercih etti. Önümüzde birçok örnek var ve Türkiye’nin büyük bölümü dağlarla kaplı olmasına rağmen buraları kullanamadık ama bundan sonra gelişeceğiz, açığımızı kapatacağız. Hayalimiz, hedefimiz tamamen Eciyes’i gündemde tutmak değil ülke coğrafyasındaki diğer dağlarımızda da kayak merkezleri hayata geçirmek. Hem yaz hem de kış turizmi çerçevesinde hepimize görev düşüyor” ifadelerini kullandı.

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MEMDUH BÜYÜKKILIÇ: AMACIMIZ ŞEHRİMİZİ, ÜLKEMİZİ TANITMAK

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, “Bekir Yunus Uçar’ı rahmetle anıyorum. Çok güzel şeyler paylaşıldı. Erciyes kayak merkezi eğlence boyutunun yanında uluslararası kayak merkezi. Kayseri, ticaret ve sanayi şehri. 185 metrede yüksek irtifa merkezini kurguladık 8 tane UEFA standartlarında çim sahamız var. Standartlara uygun olimpik yüzme havuzu, spor salonu mevcut. Sayın Bakanımıza da sesleniyorum atletizm tesisi yapmak için. Erciyes’teki turizmi 12 aya yaymak istiyoruz. Bu ülke için çabalıyoruz. FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’na ise en güzel şekilde ev sahipliği yapacağız. Amacımız şehrimizi, ülkemizi tanıtmak. Bu anlamda çalışmalar yapmak bizleri mutlu ediyor. Uluslararası standartlarda güvenli merkez sertifikamız var. Denetimi sadece Erciyes A.Ş ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde” diye konuştu.