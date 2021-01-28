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GeriBasketbol Filou Oostende 77-67 Darüşşafaka Tekfen
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Basketbol
AA
Haber Giriş: 28.01.2021 - 00:39 | Son Güncelleme:

Filou Oostende 77-67 Darüşşafaka Tekfen

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Filou Oostende 77-67 Darüşşafaka Tekfen
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Darüşşafaka Tekfen Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6. ve son hafta maçında deplasmanda Belçika'nın Filou Oostende ekibine 77-67 yenildi.

Oostende kentindeki Versluys Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 26-21 önde kapatan ev sahibi ekip, soyunma odasına da 43-40 üstün gitti.

Son çeyreğe 64-54 önde giren Belçika temsilcisi salondan 77-67 galip ayrıldı.

Bir galibiyeti bulunan Darüşşafaka Tekfen, grup aşamasında elendi.

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