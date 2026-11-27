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UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Beşiktaş, İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva'yı Batum'da 2-1 mağlup etti.

Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan mücadelede tribünde Filistin bayrağı açtıkları sırada Gürcü polisinin sert müdahalesiyle karşılaşan Mudanya Beşiktaşlılar Derneği Denetim Kurulu Başkanı ve Beşiktaş kongre üyesi Selçuk Maz ile derneğin yönetim kurulu üyesi Emre Atak, tribünlerde yaşananlara ilişkin Hürriyet' Muhabiri İsmail Er'e dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Batum'a büyük umutlarla geldik. Ve İsrail takımı karşısında gerçekten farklı bir galibiyet bekliyorduk. Maç öncesi şehirde adeta festival havası vardı. Ama maç başlarken tribünlerde inanılmaz bir olaylar izledik. Ama siz gönülden ve safiyane duygularla dünyayı kana bulayan devlete karşı mücadele eden Filistin halkını destekleyici bir bayrak açtınız. Bu fikir nasıl oluştu? Bursa'dan çıkan yolculukla, Batum'da son bulan ve güzel bir estantane ile dünyaya mal olmuş bir Filistin bayrağını gösterdiniz? Bu duygu nasıl gerçekleşti?

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EMRE ATAK: UEFA BİLE AÇIKLAMA YAPTI

Biz daha önce Avrupa maçlarında çok görüyorduk Celtic taraftarının, Polonya taraftarının İspanya'daki maçlarda Filistin bayrağı çok görüyorduk. Herhangi bir problem olmayacağını düşündük açıkçası. Zaten hiçbir sorun olmadı. Şehre biz Salı günü geldik. Şehirde zaten Filistin bayrağı ile dolaştık, hiçbir problem olmadı. Polislerle de herhangi bir sıkıntımız olmadı. Hatta onlarla karşılıklı besteler söyledik yani Avrupa Meydanı'nda. Stada girişimizde de herhangi bir sıkıntı olmadı. Fakat stada girdikten sonra...

Şunu da söyleyeyim, neden böyle bir şey yaptık: Diğer ülke takımlarına herhangi bir sorun olacağını düşünmüyorduk. Bir de uluslararası bir platformda ezilen kardeşlerimizin haklarını bir nebze olsun savunabilir miyiz ya da düşünürüz, böyle bir şeye girelim dedik. Bence faydalı da olduğunu düşünüyorum. UEFA bile açıklama yaptı yani. Bence kamuoyunda, dünya kamuoyunda bir ses getirdik. Aslında böyle bir niyetimiz yoktu ama Gürcü polisinin sert tepkisi buna sebep oldu.

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Empati yaptık, onları düşündük. Onlar da bizi zaten ilk başta kışkırtıcı sesler çıkarttılar, hayvan sesleri çıkarttılar. Biz de açalım dedik. Yani herhangi bir şeyimiz yoktu. Ondan sonra Gürcü polisinin müdahalesi falan olunca olay patladı.

Bayağı mücadele ettin. Görüntülerde ikiniz berabersiniz zaten. Nasıl bir his, nasıl bir duygu ve neler hissettin o anlarda?

🇵🇸 'Biz bayrağı açar açmaz İsrail tribünlerinden maymun sesleri çıkartmaya başladılar' Batum'da tribünde Filistin bayrağı açtıkları için Gürcü polisinin sert müdahalesine maruz kalan Beşiktaş taraftarları Selçuk Maz ve Emre Atak, yaşananları Hürriyet'e anlattı. 🎙️@ismailer_ https://t.co/AtnBrAthmr — Spor Arena (@sporarena) November 27, 2026

SELÇUK MAZ: POLİSLER BİR ANDA DÜŞMAN GÖRMÜŞ GİBİ ETRAFIMIZI SARDILAR

Filistin gündemi bu aralar çok durulmuştu, arka planda kalmıştı. Böyle uluslararası bir maçta Filistin bayrağını açarak en azından tekrar o mazlum insanların, halkın sesinin duyulmasını istedik.

Bayrağı Emre kardeşim zaten Bursa, Mudanya'dan beri yanında getirdi. Yanımızda yani stada girerken de biz bayrağı öyle ayağımıza, herhangi bir yere saklamadık; cebimize soktuk, rahat bir şekilde biz stada girdik. Girdikten sonra biz zaten stada direkt İsrail tribünlerine yakındık, karşı tribünlere. Girer girmez İsrail bayraklarını gördük herkes ülkesinin bayrağını açtığı için. Biz de desteklediğimiz ülkenin bayrağını açtık. Zaten biz bayrağı açar açmaz İsrail tribünlerinden maymun sesleri çıkartmaya başladılar. Sonra oradan, sonra biz onu videoda görüyoruz, İsrail tribünleri de video paylaştı. Polislere işaret ettiler işte bizim bayrağı açtığımızı gösterip "müdahale edin" diye. Sonra polisler bir anda üzerimize sanki düşman görmüş gibi önden, arkadan, her tarafımızı sardılar. Biz orada biraz erken girdik, iki kişiydik biz. Önümüzden, arkamızdan 20, 25, 30 polis bize saldırdı. Bayrağı almaya çalıştı, bizi gözaltına almaya çalıştılar. Sonra diğer arkadaşlar da bize desteğe geldi. Orada bayrağı kaptırdık ama sesimizi duyurduk. Sonra diğer arkadaşlar da bayraklar açtı bizden sonra. Güzel oldu, sesimizi duyurmuş olduk.

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EMRE ATAK: HERKES SAĞ SALİM ÇIKTI

Çok güzel bir şey oldu mesela; gözaltına alınan bütün taraftarlarımız Türk devletinin sayesinde, İçişleri Bakanımız, Cumhurbaşkanımız sayesinde devreye girdiler. Herkes çıktı sağ salim. Yani güzel oldu.

SELÇUK MAZ: KONSOLOSLUKTAN ULAŞTILAR

Zaten maçtan hemen sonra da konsolosluktan ulaştılar. "Herhangi bir sıkıntınız var mı, ihtiyacınız var mı, yardımcı olacağımız bir şey var mı?" diye bize teklifte bulundular, yardımcı olmaya çalıştılar. Maçtan sonra hiçbir sıkıntı yaşamadı zaten. Bizim devlet tarafından yapılan açıklamalar etkisini gösterdi. Maçtan sonra sakin bir şekilde otelimize gittik.

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