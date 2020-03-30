Filippo Inzaghi: "Futbol kulüpleri yok olacak"
İtalyan futbol efsanesi Filippo Inzaghi, corona virüs krizi sebebiyle ara verilen ligin tamamlanmaması durumunda kulüplerin zarar göreceğini söyledi.
Filippo Inzaghi, koronavirüs salgınının en çok ektilediği Avrupa ülkesi olan İtalya'da futbol kulüplerinin geleceğinin tehlike altında olduğunu söyledi.
Serie B ekiplerinden Benevento'yu çalıştıran Inzaghi, Sky Italia'ya verdiği röportajında salgın nedeniyle ara verilen liglerin yaz aylarında tamamlanması gerektiğini; aksi takdirde bazı kulüplerin yok olabileceğini belirtti:
"Futboldan bahsetmek zor. Hepimiz sağlığımız için bir adım geride duruyoruz, hepimizin en önemli önceliği bu."
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