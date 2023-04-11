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Filipinler’de kupa kovalayan Türk! Hatayspor’dan Cebu’ya transfer oldu

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#Futbol#Cebu#Mert Altınöz
Filipinler’de kupa kovalayan Türk Hatayspor’dan Cebu’ya transfer oldu
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2023 07:00

Mert Altınöz futbol kariyerine, Güneydoğu Asya’da bir adalar ülkesi olan Filipinler’de devam ediyor. Süper Lig ekiplerinden Hatayspor’da oynarken gelen teklif üzerine Filipinler Süper Ligi’nde yer alan Cebu’ya transfer olan 20 yaşındaki Mert, bitimine dört maç kalan ligde şampiyon olmanın hayalini kuruyor.

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Hatayspor’da 2020- 21 sezonunda dönemim teknik direktörü Ömer Erdoğan tarafından alt yapıdan A takıma çıkartılan Mert Altınöz, bu sezonun başında başkanlığını Uğur Taşçı, teknik direktörlüğünü Mehmet Kaki ve antrenörlüğünü Levent Öztürk’ün yaptığı Filipinler ekibi Cebu’ya transfer oldu.

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6 GOL, 9 ASiSTi VAR

Kendisi gibi Hataylıların yönettiği yeni takımıyla kısa zamanda güzel bir uyum yakalayan Mert, görev aldığı 17 lig, 5 kupa maçında 6 gol 9 asitle kulübün önemli oyuncularından biri haline geldi. Türkiye’de bazı kulüplerden teklif aldığını ancak farklı bir kültürde yaşamayı denemek ve tecrübe sahibi olmak için Filipinlerden gelen teklifi kabul ettiğini belirten Mert Altınöz, “İyi ki gelmişim. Bu deneyimin benim futbol hayatıma önemli bir katkısı olacağına inanıyorum. Burada hırsızlık gibi adli olay hiç yok gibi. İnsanlar çok saygılı ve sevecen” dedi.

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Filipinler’de kupa kovalayan Türk Hatayspor’dan Cebu’ya transfer oldu

1 YIL DAHA KALABiLiRiM

Cebu’nun bitime 4 hafta kala ligde lider durumda olduğunu belirten Mert, “10 gün sonra takipçimizle önemli bir maçımız var. Şampiyon olursak en az 1 yıl daha burada kalırım” dedi.

RONALDO’YA KARŞI FORMA GiYEBiLiRiM

Mert Altınöz, ”Şampiyon olursak Asya Şampiyonlar Ligi’ne katılacağız. Çekeceğimiz kuraya göre Japonya’da oynayan İniesta veya Suudi Arabistan’da görev alan Cristiano Ronaldo’ya karşı oynama ihtimalim var. Bu iki dünya devine karşı oynama deneyimini yaşamak istiyorum” dedi.

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#Futbol#Cebu#Mert Altınöz

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