Filipinler’de kupa kovalayan Türk! Hatayspor’dan Cebu’ya transfer oldu

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Hatayspor’da 2020- 21 sezonunda dönemim teknik direktörü Ömer Erdoğan tarafından alt yapıdan A takıma çıkartılan Mert Altınöz, bu sezonun başında başkanlığını Uğur Taşçı, teknik direktörlüğünü Mehmet Kaki ve antrenörlüğünü Levent Öztürk’ün yaptığı Filipinler ekibi Cebu’ya transfer oldu.

6 GOL, 9 ASiSTi VAR

Kendisi gibi Hataylıların yönettiği yeni takımıyla kısa zamanda güzel bir uyum yakalayan Mert, görev aldığı 17 lig, 5 kupa maçında 6 gol 9 asitle kulübün önemli oyuncularından biri haline geldi. Türkiye’de bazı kulüplerden teklif aldığını ancak farklı bir kültürde yaşamayı denemek ve tecrübe sahibi olmak için Filipinlerden gelen teklifi kabul ettiğini belirten Mert Altınöz, “İyi ki gelmişim. Bu deneyimin benim futbol hayatıma önemli bir katkısı olacağına inanıyorum. Burada hırsızlık gibi adli olay hiç yok gibi. İnsanlar çok saygılı ve sevecen” dedi.

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1 YIL DAHA KALABiLiRiM

Cebu’nun bitime 4 hafta kala ligde lider durumda olduğunu belirten Mert, “10 gün sonra takipçimizle önemli bir maçımız var. Şampiyon olursak en az 1 yıl daha burada kalırım” dedi.

RONALDO’YA KARŞI FORMA GiYEBiLiRiM

Mert Altınöz, ”Şampiyon olursak Asya Şampiyonlar Ligi’ne katılacağız. Çekeceğimiz kuraya göre Japonya’da oynayan İniesta veya Suudi Arabistan’da görev alan Cristiano Ronaldo’ya karşı oynama ihtimalim var. Bu iki dünya devine karşı oynama deneyimini yaşamak istiyorum” dedi.