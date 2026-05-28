Filipe Luis'den Beşiktaş'a olumsuz yanıt! Yeni takımı belli oldu

Süper Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından Sergen Yalçın'la yollarını ayıran Beşiktaş, yeni teknik direktör arayışlarına devam ediyor.

Siyah-beyazlıların Futbol Direktörü Önder Özen'in en çok istediği isimlerden biri olan ve Portekiz'e giderek yüz yüze görüştüğü Filipe Luis'den kötü haber geldi.

MONACO'YU TERCİH ETTİ

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Son olarak Flamengo'da görev yapan genç teknik direktör, Beşiktaş'ın teklifine olumsuz yanıt vererek tercihini Fransız devi Monaco'dan yana kullandı.

Filipe Luis'in kısa süre içinde Monaco ile 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

YENİ ROTA RAZVAN LUCESCU!

Öte yandan Beşiktaş, Filipe Luis'den gelen olumsuz haber sonrasında Razvan Lucescu'ya yoğunlaştı.

PAOK'ta görev yapan Rumen teknik adamın yanı sıra Braga'nın İspanyol teknik direktörü Carlos Vicens de Beşiktaş'ın listesinde yer alıyor.

