MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFilip Novak'ın menajerinden Galatasaray açıklaması! Son dakika Trabzonspor haberleri
GeriFutbol Filip Novak'ın menajerinden Galatasaray açıklaması! Son dakika Trabzonspor haberleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 29.02.2020 - 12:30,Son Güncelleme:/

Filip Novak'ın menajerinden Galatasaray açıklaması! Son dakika Trabzonspor haberleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Filip Novak'ın menajerinden Galatasaray açıklaması! Son dakika Trabzonspor haberleri
Abone Olgoogle-news

Trabzonspor'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Çek sol bek Filip Novak için transfer açıklaması geldi.

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Trabzonspor'un yıldızı Novak'ın ismi sürekli farklı takımlara yazılıyor. Menajer Mithat Halis iddialara açıklı getirdi.

Filip Novak'ın Galatasaray'a transfer olacağı iddialarını değerlendiren Mithat Halis, ''Novak sadece işine bakıyor. Şu an görüştüğü tek takım Trabzonspor. Kulüplerin durumu belli. Kulüp şu an bir şey imzalayamıyor. Menajerlik komisyonu hakkında anlaşılmadığı iddiaları da doğru değil. Prensip olarak anlaştık. Novak'ın şu an kafasında soru işareti de yok. Konsantrasyonunu da bozmuyor'' dedi. (Haber61)

Filip Novakın menajerinden Galatasaray açıklaması Son dakika Trabzonspor haberleri

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle