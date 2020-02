Filip Novak'ın menajerinden Galatasaray açıklaması! Son dakika Trabzonspor haberleri

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Trabzonspor'un yıldızı Novak'ın ismi sürekli farklı takımlara yazılıyor. Menajer Mithat Halis iddialara açıklı getirdi.

Filip Novak'ın Galatasaray'a transfer olacağı iddialarını değerlendiren Mithat Halis, ''Novak sadece işine bakıyor. Şu an görüştüğü tek takım Trabzonspor. Kulüplerin durumu belli. Kulüp şu an bir şey imzalayamıyor. Menajerlik komisyonu hakkında anlaşılmadığı iddiaları da doğru değil. Prensip olarak anlaştık. Novak'ın şu an kafasında soru işareti de yok. Konsantrasyonunu da bozmuyor'' dedi. (Haber61)





