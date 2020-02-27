Filip Novak, Trabzonspor'la sözleşme imzalayacak mı? Açıkladı...

Trabzonspor'un sol bek oyuncusu Filip Novak, geleceği ile ilgili Çekya basınına özel açıklamalarda bulundu. Novak, Trabzonsor'la sözleşme yenileyecek mi? Başka takımlardan transfer teklifi aldı mı? İşte detaylar...

Trabzonspor'da kalacak mı?

İsport.blesk.cv sitesine röportaj veren Novak, "Burada üçüncü sezonum. Trabzonspor ile yeni sözleşme imzalamayı yaklaşık olarak 3 aydır görüşüyoruz. Bir anlaşmaya varıyor gibiydik, ancak bazı noktalarda fikir ayrılıkları oldu. Şu an net bir şey yok. Sırada ne var bilemiyorum ve yaza kadar beklemek istiyorum. Geleceğimin mümkün olduğu en kısa sürede çözülmesini istiyorum. Amacım Trabzonspor ile yeni bir sözleşme imzalamak, ancak bir ayrılık da olabilir" dedi.

"Transfer teklifi var..."

"Başka takımlar seninle ilgileniyor mu?" sorusuna Novak, "Bazı teklifler var. İspanya'dan Getafe takımı benimle ilgileniyor ama şu an bu konular hakkında konuşmak istemiyorum. Her şey ajansım Sport Invest tarafından ele alınıyor. Ama dediğim gibi, şu anda Trabzonspor'da kalmayı tercih ediyorum. Ayrıca 29 yaşındayım ve alacağım sözleşme bana mantıklı gelmeli" ifadelerini kullandı.

Çek ligine dönecek misin?

"Şu anlık düşünmüyorum Çek ligine dönmeyi. Hala Trabzonspor'da kalacağım ve Türkiye Ligi'nde oynamaya devam edeceğime inanıyorum."

Beşiktaş maçı hakkında...

"İstanbul'da Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile mücadele etmek çok zor."

Trabzonspor taraftarı hakkında...

"Şehirden ve taraftarlardan inanılmaz destek alıyoruz. Daha önce hiç böyle bir şey görmedim. Türkiye'nin her yerinde Trabzonspor taraftarı var, bu çok hoş. Yeni bir antrenör geldi ve taktik açıdan da Chelsea'den bir yardımcı geldi. Geçmişte taktik hatalar nedeniyle gereksiz yere puanlar kaybettik. Şimdi bunları yapmamaya çalışıyoruz. Açıkçası şimdi daha iyi oynuyoruz. 3 yıldır buradayım ve harika oyunculara sahibiz."

Şampiyonluk yolunda rakibiniz hangi takımlar?

"Galatasaray ve Fenerbahçe muhtemelen. Başakşehir'de muhtemelen. Yukarıda Alanyaspor ve Sivasspor'da var. Ancak son maçlara gelindiğinde geniş kadronun öne çıkacağını düşünüyorum ve ona sahibiz."

Şampiyonlar Ligi hakkında...

"Şampiyonlar Ligi herkes için büyük bir cazibe merkezi. Trabzonspor ile Şampiyonlar Ligi'nde oynamak harika olurdu." (Ajansspor)





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