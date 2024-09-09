Filip Kostic'i Galatasaray istedi, Fenerbahçe bitirdi! Transferde Mourinho ve Tadic etkisi...

Haberin Devamı

Galatasaray, Juventus forması giyen Sırp kanat için bir süredir temaslarını sürdürürken takımı ile anlaşılmasına rağmen Filip Kostic için ikna turları sürüyordu. Ancak sarı lacivertlilerin transfer için devreye girmesi bir anda bütün dengeleri değiştirdi.

Önce Branco, sonra Mourinho

Fenerbahçe’de sportif direktör Mario Branco, Sırp futbolcunun menajeri Alessandro Lucci ile dün temasa geçerken yapılan bu görüşmenin ardından taraflar anlaşmaya vardı. Sarı lacivertliler, kulübü Juventus’a da satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulundu. İtalyan devi bu öneriyi kabul ederken Kostic’in de teknik direktör Jose Mourinho ile yaptığı konuşmanın ardından Fenerbahçe’nin teklifini kabul ettiği ifade edildi.

Gözden Kaçmasın Milli basketbolcu İlkan Karaman hayatını kaybetti! Kazaya neden olan sürücü tutuklandı Haberi görüntüle

İstanbul'a geldi, taraftara üçlü çektirdi

Fenerbahçe’nin son transferi Filip Kostic dün gece saat 23.00 sularında İstanbul’a geldi. Sırp futbolcuyu Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kalabalık bir taraftar grubu karşıladı. Taraftarlara üçlü çektiren Kostic’in bugün sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından 1 yıllık kiralık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Haberin Devamı

Geçen sezon 33 maçta 4 asist

Filip Kostic’in ikna sürecinde Sırbistan Milli Takımı’ndan arkadaşı olan, sarı lacivertlilerin yıldız futbolcusu Dusan Tadic’in de önemli rol oynadığı öğrenildi. Tadic’in Fenerbahçe ve İstanbul hakkında verdiği olumlu referansların Kostic’in karar vermesini kolaylaştırdığı belirtildi.

Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 6.5 milyon Euro olan 31 yaşındaki kanat oyuncusu geçen sezon Juventus ile 33 maçta 2 bin 107 dakika süre alırken takımına 4 asistlik katkıda bulundu.

Juventus formasıyla 2022’den bu yana 87 maçta görev yapan Kostic 3 kez gol sevinci yaşarken 15 asistle 18 gole direkt katkı verdi.

Filip Kostic kimdir?

Doğum tarihi: 1 Kasım 1992

Haberin Devamı

Doğum yeri: Kragujevac (Sırbistan)

Boy: 1.84

Mevki: Sol orta saha, sol kanat

Piyasa değeri: 6.5 milyon euro

Oynadığı kulüpler: Groningen, Stuttgart, Hamburg, Frankfurt, Juventus

Milli takım kariyeri: 64 maç, 3 gol, 12 asist