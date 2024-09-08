Filip Kostic, Fenerbahçe'de! Resmi açıklama sonrası İstanbul'a geldi

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Fenerbahçe, Sırp futbolcu Filip Kostic'i transfer görüşmeleri yapmak üzere İstanbul'a davet ettiğini açıkladı. Oyuncu akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.

RESMİ AÇIKLAMA

Kulübümüz, Filip Kostic’in kiralık transferi konusunda kulübü Juventus FC ve oyuncu ile prensip anlaşmasına varmıştır. Kostic sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için İstanbul’a davet edilmiştir.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Kostic'in Fenerbahçe'ye transferi satın alma opsiyonlu kiralık şekilde gerçekleşecek.

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İSTANBUL'A GELDİ

Filip Kostic, saat 22:45 sularında İstanbul'a geldi. Sırp futbolcunun uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi. Kostic, kendisini bekleyen kulüp görevlileriyle birlikte araca binerek konaklayacağı otele geçti.

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31 yaşındaki futbolcuyu havalimanı çıkışında Fenerbahçeli taraftarlar karşıladı. Kostic, taraftarlara üçlü çektirdi.

GALATASARAY İLGİLENMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın Juventus ile anlaştığı ancak Kostic ile görüşmelerin sürdüğü iddia edilmişti.

31 yaşındaki kanat oyuncusu Kostic, geçen sezon 33 müsabakada 2 bin 107 dakika süre aldı. Yaptığı 4 asistle takımına katkı sağladı.