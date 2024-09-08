Filip Kostic, Fenerbahçe'de! Resmi açıklama: İstanbul'a geliyor...

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Fenerbahçe, Sırp futbolcu Filip Kostic'i transfer görüşmeleri yapmak üzere İstanbul'a davet ettiğini açıkladı.
RESMİ AÇIKLAMA
Kulübümüz, Filip Kostic’in kiralık transferi konusunda kulübü Juventus FC ve oyuncu ile prensip anlaşmasına varmıştır. Kostic sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için İstanbul’a davet edilmiştir.
SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Kostic'in Fenerbahçe'ye transferi satın alma opsiyonlu kiralık şekilde gerçekleşecek.
İSTANBUL'A GELİŞ SAATİ
Kostic'in bu akşam (pazar) saat 22.00 sularında İstanbul'a gelecek. Yıldız futbolcu, Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapacak.
GALATASARAY İLGİLENMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın Juventus ile anlaştığı ancak Kostic ile görüşmelerin sürdüğü iddia edilmişti.
31 yaşındaki kanat oyuncusu Kostic, geçen sezon 33 müsabakada 2 bin 107 dakika süre aldı. Yaptığı 4 asistle takımına katkı sağladı.