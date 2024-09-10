Filip Kostic, Fenerbahçe'de ilk antrenmanına çıktı

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile 15 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman; salonda core ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

Ardından ısınma, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

Yeni transfer Filip Kostic de ilk antrenmanına çıktı.

Kanarya, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürecek.