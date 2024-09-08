Filip Kostic adım adım Fenerbahçe'ye! İstanbul'a geliyor... Galatasaray da istemişti...

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Galatasaray ile ismi anılan Juventus'un sol kanat oyuncusu Filip Kostic'in transferiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre;Fenerbahçe, Sırp futbolcunun transferi için Juventus ile anlaşma sağladı. Kostic'in Fenerbahçe'ye transferi satın alma opsiyonlu kiralık şekilde gerçekleşecek.

Fenerbahçe'ye yapılan önerinin ardından Kostic transferi için görüşmeler başladı.

Bu görüşmelerden de Fenerbahçe ve Kostic tarafı arasında anlaşma çıktı.

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İSTANBUL'A GELECEK

Fenerbahçe, tüm bu gelişmelerin ardından Kostic için seyahat planlaması da yaptı. Kostic'in bu akşam (pazar) saat 21.30 sularında İstanbul'a geleceği ortaya çıktı.

GALATASARAY İLGİLENMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın Juventus ile anlaştığı ancak Kostic ile görüşmelerin sürdüğü iddia edilmişti.

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31 yaşındaki kanat oyuncusu Kostic, geçen sezon 33 müsabakada 2 bin 107 dakika süre aldı. Yaptığı 4 asistle takımına katkı sağladı.