Filenin Sultanları'nın zaferinde kırılma noktası! İlk Eda Erdem fark etti, her şey o anda değişti

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya’yı 3-2 mağlup etti ve üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya ile karşılaştı. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan mücadelenin ilk setini 25-16 üstün bitiren İtalya 1-0 öne geçti. İkinci seti 25-22 kazanan ay-yıldızlılar skora denge getirdi: 1-1. Üçüncü sette İtalya, 25-12 üstünlük kurdu: 2-1.

MAÇIN KIRILMA ANI: VARGAS'IN GÖZYAŞLARI

Dün akşam oynanan maçta Filenin Sultanları 3. seti 25-15 gibi ağır bir farkla kaybetmiş ve 2-1 geriye düşmüştü. Takımımızın yıldızlarından Melissa Vargas, bu ana kadar tam anlamıyla kendini oyuna verememiş ve ağır farkla kaybedilen 3. set sonrası duygularına hakim olamayarak gözyaşlarını boğuldu.

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GÖZYAŞLARI MÜCADELEYE DÖNÜŞTÜ

Vargas'ın gözyaşlarını ilk fark eden kaptan Eda Erdem olurken Zehra Güneş ve Gizem Örge, yıldız oyuncuyu sarılarak teselli etti. Bu andan itibaren sahada bambaşka bir takım vardı. Vargas'ın gözyaşları 4. sette takımın kenetlenmesine, takımın hırsının artmasına ve mücadele gücüne güç kattı.

KALAN 2 SETTE MÜTHİŞ OYUNLA ZAFER GELDİ

Dördüncü seti müthiş bir oyunla 25-21 önde geçen A Milli Kadın Voleybol Takımı, maçı final setine taşıdı: 2-2. Beşinci sette de iyi bir oyun sergileyen milliler, maçı 3-2 kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

TURNUVANIN EN DEĞERLİSİ VARGAS

2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nın En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülünün sahibi Türkiye'den Melissa Vargas oldu.

Ay-yıldızlı takımla finalde İtalya'ya karşı mücadele eden pasör çaprazı, organizasyon genelinde sergilediği performansla ay-yıldızlıların Avrupa şampiyonluğuna ulaşmasında önemli rol oynadı. Vargas, 2023 yılında elde edilen zaferin ardından da MVP seçilmişti.

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RÜYA TAKIMA DA SEÇİLDİ

2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nın rüya takımı belli oldu.

Rüya takımda şampiyon Türkiye'den Melissa Vargas, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş ve Gizem Örge, ikinci İtalya'dan Alessia Orro, Myriam Sylla, üçüncü Sırbistan'dan ise Hena Kurtagic yer aldı.

Rüya takımın başantrenörü ise A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın şampiyon başantrenörü Daniele Santarelli oldu.

ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU

2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya’yı 3-2 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Milliler, 2023 yılındaki turnuvada da Avrupa şampiyonluğunu elde etmişti. Ay-yıldızlılar, 2003 ve 2019 yıllarında oynadığı finallerde gümüş madalya kazanırken, 2011, 2017 ve 2021 yıllarında ise bronz madalyanın sahibi oldu.