Filenin Sultanları'nın yarı finaldeki rakibi belli oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalindeki rakibi Sırbistan oldu. Çeyrek final müsabakasında Sırbistan, Fransa’yı 3 - 1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Filenin Sultanları, 3 Eylül Cuma günü ev sahibi Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan ile eşleşti.
Çeyrek finalde Fransa'yı 3-1 yenen Sırbistan, Türkiye'nin rakibi oldu.
Türkiye ile Sırbistan arasındaki yarı final karşılaşması, 3 Eylül Cuma günü Belgrad'da oynanacak.
Son iki şampiyonayı kazanan Sırbistan, 2019'da Ankara'da oynanan final maçında Türkiye'yi 3-2 mağlup etmişti.
Milliler, Sırbistan'dan rövanşı almak için sahaya çıkacak.
2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın diğer yarı final maçında ise Hollanda ile İtalya karşılaşacak.
Hemen Misli.com'a üye ol, ilk 100 TL'lik kuponuna 100 TL hediye! Yeni üyelere özel...