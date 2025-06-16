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Filenin Sultanları'nın VNL İstanbul etabı kadrosu açıklandı!

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#Milli Takım#Voleybol#Filenin Sultanları
Filenin Sultanlarının VNL İstanbul etabı kadrosu açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2025 15:01

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın VNL 2. hafta kadrosu resmen açıklandı.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, 2025 Voleybol Milletler Ligi İstanbul Etabı Kadrosu duyuruldu.

İşte açıklanan kadro;

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

Smaçörler: Hande Baladın, Yaprak Erkek, Meliha Diken, Saliha Şahin, Ayşe Çürük

Orta Oyuncular: Aslı Kalaç, Zehra Güneş, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden

Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge

Rezerv Oyuncular: Dilay Özdemir, Ayşe Çürük, Ayçin Akyol, Eylül Akarçeşme Yatgın

18 Haziran

19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye (TRT Spor Yıldız)

19 Haziran

19.30 Kanada-Türkiye (TRT Spor Yıldız)

21 Haziran

19.30 Güney Kore-Türkiye (TRT Spor Yıldız)

22 Haziran

19.30 Türkiye-Brezilya (TRT Spor)

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#Milli Takım#Voleybol#Filenin Sultanları

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