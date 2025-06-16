Filenin Sultanları'nın VNL İstanbul etabı kadrosu açıklandı!

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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, 2025 Voleybol Milletler Ligi İstanbul Etabı Kadrosu duyuruldu.
İşte açıklanan kadro;
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
Pasör Çaprazı: Melissa Vargas
Smaçörler: Hande Baladın, Yaprak Erkek, Meliha Diken, Saliha Şahin, Ayşe Çürük
Orta Oyuncular: Aslı Kalaç, Zehra Güneş, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden
Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge
Rezerv Oyuncular: Dilay Özdemir, Ayşe Çürük, Ayçin Akyol, Eylül Akarçeşme Yatgın
18 Haziran
19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye (TRT Spor Yıldız)
19 Haziran
19.30 Kanada-Türkiye (TRT Spor Yıldız)
21 Haziran
19.30 Güney Kore-Türkiye (TRT Spor Yıldız)
22 Haziran
19.30 Türkiye-Brezilya (TRT Spor)