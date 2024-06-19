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Filenin Sultanları'nın Paris Olimpiyat Oyunları'ndaki grubu belli oldu!

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#A Milli Kadın Voleybol Takımı#Filenin Sultanları#2024 Paris Olimpiyat Oyunları
Filenin Sultanlarının Paris Olimpiyat Oyunlarındaki grubu belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2024 15:16

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda yer alacak olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın grubu belli oldu.

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Fransa’nın ev sahipliğinde 27 Temmuz-11 Ağustos 2024 tarihlerinde düzenlenecek Paris Olimpiyat Oyunları’nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.

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Tayland’ın başkenti Bangkok’ta gerçekleşen kura çekiminin ardından C Grubu’nda yer alan Filenin Sultanları, grup aşamasında İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek.

Paris 2024'teki kadınlar voleybol turnuvasında gruplar şu şekilde:

A Grubu: Fransa, ABD, Çin, Sırbistan
B Grubu: Brezilya, Polonya, Japonya, Kenya
C Grubu: Türkiye, İtalya, Hollanda, Dominik Cumhuriyeti

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#A Milli Kadın Voleybol Takımı#Filenin Sultanları#2024 Paris Olimpiyat Oyunları

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