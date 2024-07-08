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Filenin Sultanları’nın Paris 2024 olimpiyat kadrosu açıklandı

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#Voleybol#Paris 2024#Filenin Sultanları
Filenin Sultanları’nın Paris 2024 olimpiyat kadrosu açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2024 15:16

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 12+1 kişilik kadrosu Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından duyuruldu.

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Fransa'nın başkenti Paris'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye'yi temsil edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 12+1 kişilik kadrosu açıklandı.

Başantrenör Danielle Santarelli yönetiminde sahaya çıkacak olan milli takımın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

- Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
- Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Meliha Diken, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu
- Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar (Kaptan), Zehra Güneş, Aslı Kalaç
- Pasör Çaprazı: Melissa Vargas
- Libero: Gizem Örge
+1 Oyuncu: Beyza Arıcı

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#Voleybol#Paris 2024#Filenin Sultanları

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