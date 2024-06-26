Filenin Sultanları’nın, Paris 2024 maç programı açıklandı

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Fransa’nın ev sahipliğinde 27 Temmuz - 11 Ağustos 2024 tarihlerinde düzenlenecek Paris Olimpiyat Oyunları’nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın grup aşamasındaki maç programı belli oldu.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda C Grubu’nda yer alan Filenin Sultanları, grup aşamasında İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek.

Grup aşamasında üç maç oynayacak olan Filenin Sultanları’nın maç programı şu şekilde:



29 Temmuz

10.00 Türkiye - Hollanda



1 Ağustos

10.00 Türkiye - Dominik Cumhuriyeti



4 Ağustos

10.00 Türkiye - İtalya