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Filenin Sultanları’nın, Paris 2024 maç programı açıklandı

Güncelleme Tarihi:

#Paris 2024#Olimpiyat#Filenin Sultanları
Filenin Sultanları’nın, Paris 2024 maç programı açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2024 15:29

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın maç programı belli oldu.

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Fransa’nın ev sahipliğinde 27 Temmuz - 11 Ağustos 2024 tarihlerinde düzenlenecek Paris Olimpiyat Oyunları’nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın grup aşamasındaki maç programı belli oldu.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda C Grubu’nda yer alan Filenin Sultanları, grup aşamasında İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek.

Grup aşamasında üç maç oynayacak olan Filenin Sultanları’nın maç programı şu şekilde:

29 Temmuz
10.00 Türkiye - Hollanda

1 Ağustos
10.00 Türkiye - Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos
10.00 Türkiye - İtalya

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#Paris 2024#Olimpiyat#Filenin Sultanları

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