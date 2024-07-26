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Filenin Sultanları'nın Paris 2024 kadrosunda değişiklik! Olimpiyat için saçını boyatmıştı, geri dönüyor...

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#Filenin Sultanları#Tuğba Şenoğlu#İlkin Aydın
Filenin Sultanlarının Paris 2024 kadrosunda değişiklik Olimpiyat için saçını boyatmıştı, geri dönüyor...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2024 10:01

Bugün resmi açılışı yapılacak olan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek olan Filenin Sultanları'nın nihai kadrosu netleşti. Daha önce 12+1 kişilik kadroda bulunan Tuğba Şenoğlu İvegin kadrodan çıkarılırken kafileyle Paris'e götürülen İlkin Aydın kadroya dahil edildi. Saçlarını olimpiyata özel kızıla boyatan Tuğba Şenoğlu İvegin, kararı öğrendikten sonra büyük üzüntü yaşayıp hemen İstanbul'a dönmek istedi.

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, bugün yapılacak açılış töreniyle resmen başlıyor. 17 TEmmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında Fransa'nın başkentinde düzenlenecek sporun zirve etkinliğinde mücadele edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın nihai kadrosu belli oldu.

SÜRPRİZ DEĞİŞİKLİK!

Daha önce 12+1 kişilik kadroda yer alan Tuğba Şenoğlu İvegin, nihai kadrodan çıkarılırken yerine İlkin Aydın kadroya dahil edildi. Beyza Arıcı ise +1 olarak kadroda kaldı.

Filenin Sultanları'nın nihai kadrosu şu şekilde:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Meliha Diken, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu

Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar (Kaptan), Zehra Güneş, Aslı Kalaç

Pasör çaprazı: Melissa Vargas

Libero: Gizem Örge

+1 oyuncu: Beyza Arıcı

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TUĞBA BÜYÜK ŞOK YAŞADI!

İlk açıklanan kadroda kendine yer bulan, Tokyo 2020'deki gibi olimpiyata özel saçlarını kızıla boyatan Tuğba Şenoğlu İvegin'in kararı dünkü antrenmandan sonra öğrendiği ve büyük üzüntü yaşadığı belirtildi.

Kararın ardından hemen İstanbul'a dönmek isteyen milli sporcu, seferlerdeki yoğunluk sebebiyle beklemek zorunda kaldı. Tuğba'nın bugün İstanbul'a dönmesi bekleniyor.

Filenin Sultanlarının Paris 2024 kadrosunda değişiklik Olimpiyat için saçını boyatmıştı, geri dönüyor...

MAÇ PROGRAMIMIZ

Grup aşamasında üç maç oynayacak olan Filenin Sultanları’nın maç programı şu şekilde:

29 TEMMUZ

10.00 Türkiye-Hollanda

1 AĞUSTOS

10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 AĞUSTOS

10.00 Türkiye-İtalya

 

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#Filenin Sultanları#Tuğba Şenoğlu#İlkin Aydın

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