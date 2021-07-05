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Voleybol
AA
Haber Giriş: 05.07.2021 - 13:18 | Son Güncelleme:

Filenin Sultanları'nın Olimpiyat kadrosu belli oldu

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Filenin Sultanları'nın Olimpiyat kadrosu belli oldu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 14 kişilik sporcu kadrosu belirlendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde Tokyo'da yer alacak başantrenör Giovanni Guidetti yönetimindeki kadroda şu oyuncular bulunuyor:

"Naz Aydemir Akyol, Cansu Özbay, Meryem Boz, Ebrar Karakurt, Meliha İsmailoğlu, Hande Baladın, Şeyma Ercan, Tuğba Şenoğlu, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Kübra Akman, Aslı Kalaç, Simge Aköz, Ayça Aykaç."

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