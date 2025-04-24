Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi geniş kadrosu açıklandı!

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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen 2025 Voleybol Miletler Ligi (VNL) geniş kadrosu açıklandı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, "Filenin Sultanları", üç ayaktan oluşan VNL'de her hafta 4 karşılaşma oynayacak. Milli takım, VNL'in ilk haftasında 4-8 Haziran tarihlerinde Çin'de, ikinci haftasında 18-22 Haziran tarihlerinde İstanbul'da, üçüncü haftasında da 9-13 Temmuz tarihlerinde Hollanda da mücadele edecek.

16 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde oynama hakkı kazanacak. 2025 VNL Kadınlar Finalleri, 23-27 Temmuz tarihlerinde Polonya'nın Lodz şehrindeki Atlas Arena'da düzenlenecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki grupları, maç programı ve 30 kişilik geniş sporcu kadrosu şu şekilde:

1. Hafta (Pekin, Çin)

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Çin, Polonya, Belçika, Tayland, Fransa

2. Hafta (İstanbul, Türkiye)

Brezilya, Kanada, Dominik Cumhuriyeti, Belçika, Güney Kore

3. Hafta (Apeldoorn,Hollanda)

Hollanda, İtalya, Sırbistan, Belçika, Çekya

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maç programı:

1. Hafta (Pekin/Çin)

4 Haziran:

TSİ 07.30 Fransa-Türkiye

6 Haziran:

TSİ 14.30 Türkiye-Tayland

7 Haziran:

TSİ 11.00 Türkiye-Polonya

8 Haziran:

TSİ 14.30 Çin-Türkiye

2. Hafta (İstanbul/Türkiye)

18 Haziran:

19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

19 Haziran:

19.30 Kanada-Türkiye

21 Haziran:

19.30 Güney Kore-Türkiye

22 Haziran:

19.30 Türkiye-Brezilya

3. Hafta (Apeldoorn/Hollanda)

9 Temmuz:

TSİ 21.30 Hollanda-Türkiye

11 Temmuz:

TSİ 21.30 Çekya-Türkiye

12 Temmuz:

TSİ 20.00 Türkiye-İtalya

13 Temmuz:

TSİ 21.00 Sırbistan-Türkiye

- Kadro

Milli takımın 30 kişilik geniş sporcu kadrosu şöyle:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Buse Ünal, Sıla Çalışkan, Dilay Özdemir

Pasör çaprazları: Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Tutku Burcu Yüzgenç, Defne Başyolcu, Alexia Carutasu

Smaçörler: Meliha Diken, Hande Baladın, Saliha Şahin, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, Ege Melisa Bükmen, Ayşe Çürük

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Orta oyuncular: Zehra Güneş, Ayçin Akyol, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Yasemin Güveli, Sinead Jack Kısal, Berka Buse Özden, Bahar Akbay

Liberolar: Simge Aköz, Ayça Aykaç Altıntaş, Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın