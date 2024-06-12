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Filenin Sultanları'nın maçı öncesi itiraf! Melissa Vargas korkusu bunu yaptırdı

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#Filenin Sultanları#Vargas#Voleybol
Filenin Sultanlarının maçı öncesi itiraf Melissa Vargas korkusu bunu yaptırdı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2024 11:02

2024 Milletler Ligi üçüncü hafta ilk maçında Tayland'la karşılaşacak A Milli Kadın Voleybol Takımımız, rakibe şimdiden korku saldı. Rakiplerimizden Tayland, yıldız oyuncularımızdan Melissa Vargas'a farklı şekilde hazırlandı.

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Son VNL şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 Milletler Ligi'nin son haftasında, Hong Kong etabında sahne alıyor.

Bu etapta Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya'yla karşılaşacak Filenin Sultanları'nın rakibi Tayland'dan oldukça ilginç bir itiraf geldi.

Tayland Voleybol Takımı oyuncularından Pimpichaya Kokram, Türkiye maçı öncesinde Vargas için özel bir önlem aldıklarını açıkladı. Kokram şu ifadeleri kullandı:

'ERKEKLERLE ÇALIŞTIK'

"Türkiye'ye karşı nasıl oynayacağımızla ilgili çalışmalarımızı yaptık. Maçı oynayacağımız sahada da antrenman yaptık. Sahaya göre kendimizi ayarlamamız gerekiyor.

Tayland'daki antrenmanımızda erkeklerin bizim için topa vurmasını sağlayarak Vargas tarzı bir takımı simüle etmeye çalıştık. Çok zor bir antrenmandı. Karşılaşmada tüm gücümüzle savaşacağız."

VNL İYİ BAŞLAMADI

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Milletler Ligi'nin ilk haftası olan Antalya etabında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet alan Filenin Sultanları, ABD etabındaki 4 maçında da galip geldi. Milliler, 8 maçın sonunda 18 puanla 5. sırada bulunuyor.

Dünya sıralamasında zirvedeki yerini koruyan Sultanlar, VNL üçüncü haftasına Zehra Güneş'ten yoksun çıkacak. Güneş, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

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FİLENİN SULTANLARI 3.HAFTA MAÇ PROGRAMI

Filenin Sultanları'nın VNL son haftasındaki maç takvimi şu şekilde:

12 Haziran Çarşamba:

Türkiye-Tayland

13 Haziran Perşembe:

Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

15 Haziran Cumartesi:

Çin-Türkiye

16 Haziran Pazar:

Türkiye-Brezilya

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#Filenin Sultanları#Vargas#Voleybol

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