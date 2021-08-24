Filenin Sultanları'nın maçı ne zaman? Milli Takım son 16 turuna kaldı

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nın Romanya'da düzenlenen D Grubu mücadelesindeki 5. ve son maçında Hollanda ile karşı karşıya geldi. Maçı kazanan Milli Takım şimdi ise bir üst turda rakibini beklemeye koyuldu. İşte, Filenin Sultanları'nın maçı hakkında detaylar...

A Milli Kadın Voleybol Takımımız CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D grubu 4. Maçında Finlandiya karşısında 3-0'lık farklı skora imza atarak son 16 turuna kalmayı garantilemişti.

FİLENİN SULTANLARININ MAÇI NE ZAMAN?

Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonada beşte beş yapan "Filenin Sultanları", sadece ilk maçta Romanya'ya set verdi.

Mililer, Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde oynayacağı 8'li final maçında B Grubu'nun dördüncüsü ile karşılaşacak.

Turnuvada 8'li finaller, 28-30 Ağustos tarihlerinde oynanacak.