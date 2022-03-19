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Filenin Sultanları'nın karşısına Ferhat Hoca çıktı

#Filenin Sultanları#Ferhat Akbaş#Voleybol
Filenin Sultanlarının karşısına Ferhat Hoca çıktı
Süleyman Arat

Filenin Sultanları, Akbaş’ın çalıştırdığı Hırvatistan’la eşleşti. Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’ye karşı oynayacak Hırvatistan’ın hocası Ferhat Akbaş, “Heyecan verici bir eşleşme” dedi.

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Hollanda ve Polonya’da 23 Eylül-15 Ekim tarihleri arasında yapılacak 2022 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nın kura çekimi, duygusal bir eşleşmeyi getirdi. Türkiye’nin B Grubu’nda karşılaşacağı takımlardan biri, Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Ferhat Akbaş’ın çalıştırdığı Hırvatistan oldu.

Akbaş, kura ile ilgili, “Benim için çok heyecan verici bir eşleşme” dedi. Türkiye’nin grupta favori olduğunu belirten Akbaş, “Biz Hırvatistan olarak genç bir ekibiz. Türkiye ise favori. Benim için bir başka heyecan da ev sahiplerinden Polonya’da daha önce takım çalıştırıp 5 kupa kazanmam” diye konuştu.

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