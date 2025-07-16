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Filenin Sultanları'nın Dünya Şampiyonası geniş kadrosu açıklandı

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#Filenin Sultanları#A Milli Kadın Voleybol Takımı#Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası
Filenin Sultanlarının Dünya Şampiyonası geniş kadrosu açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2025 14:53

A Milli Kadın Voleybol Takımı Dünya Şampiyonası geniş sporcu kadrosu açıklandı.

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22 Ağustos-7 Eylül 2025 tarihlerinde Tayland'da düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımımızın geniş sporcu kadrosu açıklandı.

E Grubu'nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile mücadele edecek Filenin Sultanları'nın geniş sporcu kadrosu şu şekilde:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Dilay Özdemir, Sıla Çalışkan, Arelya Karasoy Koçaş

Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aleksia Karutasu, Defne Başyolcu, Aylin Uysalcan

Smaçörler: Hande Baladın, Saliha Şahin, Meliha Diken, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, İlkin Aydın

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden

Liberolar: Gizem Örge, Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın

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#Filenin Sultanları#A Milli Kadın Voleybol Takımı#Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası

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