Filenin Sultanları’nın Dominik Cumhuriyeti maçında Türkiye’nin en yüksek oranları Misli’de!

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C Grubu’nda mücadele eden Filenin Sultanları, Hollanda karşısında geriye düştüğü maçı kazanarak gruba galibiyetle başladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, gruptaki ikinci karşılaşmada Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Kritik karşılaşma, Şampiyon Oran farkıyla Misli’de yaşanacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk maçında Hollanda karşısında ilk 2 seti 2-0 geride kapattı. Çekişmeli geçen üçüncü ve dördüncü setleri kazanan Filenin Sultanları, karar setini 15-13 kazanarak 2-0 geriye düştüğü maçtan galibiyetle ayrıldı ve gruplara müthiş bir geri dönüşle başlamış oldu. İkinci maçını ise yarın Dominik Cumhuriyeti ile oynayacak. C Grubu’nda son maçında ise Miller, grubun favorilerinden İtalya ile oynayacak.

Misli, oranı ikiye katladı!

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Misli hem Filenin Sultanları hem de tüm Türkiye kazansın diye oranları daha da yükseltiyor. Türkiye’nin Olimpiyatlar’da altın madalya kazanmasına normalde 6.80 oran verilirken; “Türkiye Şampiyon Olur” seçeneği Misli’de tam 12.00 oran ile yer alıyor. Misli’nin sunduğu bu yüksek oranlar ile Olimpiyatlar daha da heyecanlı hale geliyor!

Liderlik için favori İtalya

“C Grubu’nda lider kim olur?” bahsinde İtalya’ya 1.34, Filenin Sultanları’na 2.60, Hollanda’ya 16.00, Dominik Cumhuriyeti’ne ise 60.00 oran veriliyor.

*** Belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir.

Misli’den Filenin Sultanları’na Tam Destek

Türkiye’nin en hızlı büyüyen resmi bahis platformu Misli, Türk kadın voleyboluna desteğini sürdürmeye devam ediyor. 2020’den bu yana Sultanlar Ligi’nin resmi sponsoru olan ve bir dönem isim sponsorluğunu da üstlenen Misli, 2023’ten bu yana da A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın resmi sponsoru olarak Filenin Sultanları’nın yanında yer alıyor. Misli, Türk kadın voleyboluna desteğini sürdürerek Millilerimizin yanındaki güç olmaya devam ediyor.

Siz de hemen Misli’ye üye olarak Şampiyon Oranlar ile ek kazanç elde etme şansını yakalayabilir; Filenin Sultanları’nın Olimpiyat Oyunları’ndaki maçlarının heyecanını en yüksek oranlarla yaşayabilirsiniz.