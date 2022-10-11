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Son dakika: Filenin Sultanları, ABD'ye yenildi ve Dünya Şampiyonası'na veda etti

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#Filenin Sultanları#Voleybol#Türkiye-ABD Voleybol Maçı
Son dakika: Filenin Sultanları, ABDye yenildi ve Dünya Şampiyonasına veda etti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2022 20:09

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde karşılaştığı ABD'ye 3-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

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Polonya'nın Gliwice kentinde oynanan maçta Filenin Sultanları, ABD'ye 3-0 mağlup oldu ve Dünya Şampiyonası'na çeyrek final aşamasında veda etti.

Filenin Sultanları'nı mağlup eden ABD’ninyarı finaldeki rakibi Sırbistan-Polonya maçının galibi olacak.

Dünya Şampiyonası’nın çeyrek final mücadelesinde ayrıca İtalya-Çin ve Brezilya-Japonya maçları yapılacak.

ÇEYREK FİNALE NASIL GELDİK?

Şampiyonanın ilk turunda mücadele ettiği B Grubu’ndan çıkan Filenin Sultanları, 2. turda F Grubu’nda yer almış; Almanya ile Kanada’yı mağlup ederken, ABD’ye 3-1, Sırbistan’a 3-0 yenilmişti.

TÜRKİYE-ABD MAÇININ SET SONUÇLARI

1. set sonucu: Türkiye 22-25 ABD

2. set sonucu: Türkiye 15-25 ABD

3. set sonucu: Türkiye 20-25 ABD

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#Filenin Sultanları#Voleybol#Türkiye-ABD Voleybol Maçı

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