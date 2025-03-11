Filenin Sultanları'nın 2025 Dünya Şampiyonası'ndaki maç programı belli oldu!

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Tayland'da 22 Ağustos-7 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın grup aşamasındaki maç programı belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre D Grubu'nda yer alan milliler, grup aşamasında Kanada, Bulgaristan ve İspanya ile karşılaşacak.

"Filenin Sultanları", grup müsabakalarını Nakhon Ratchasima kentinde oynayacak.

Maç programı şu şekilde:

23 Ağustos:

15.30 Türkiye-İspanya

25 Ağustos:

15.30 Türkiye-Bulgaristan

27 Ağustos:

12.00 Türkiye-Kanada