Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Voleybol Haberleri

Filenin Sultanları'nın 2022 FIVB Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu

#Filenin Sultanları#2022 FIVB Dünya Şampiyonası#Voleybol
Filenin Sultanlarının 2022 FIVB Dünya Şampiyonasındaki rakipleri belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonasındaki rakipleri belli oldu. Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde 23 Eylül-15 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonda B Grubu’nda yer alan Filenin Sultanları, Polonya, Hırvatistan, Tayland, Güney Kore ve Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek.

Haberin Devamı

İsviçre'nin Lozan kentindeki FIVB Genel Merkezinde gerçekleşen kura çekimi sonucunda Filenin Sultanları, B Grubunda yer aldı. Milliler, grup aşamasında Polonya, Hırvatistan, Tayland, Güney Kore ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek. FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonasında gruplar şu şekilde:

A GRUBU: Hollanda, İtalya, Belçika, Porto Riko, Kamerun, Kenya

B GRUBU: Türkiye, Polonya, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Tayland, Hırvatistan

C GRUBU: A.B.D., Sırbistan, Almanya, Bulgaristan, Kanada, Kazakistan

D GRUBU: Brezilya, Çin, Japonya, Kolombiya, Arjantin, Çekya

TURNUVA FORMATI

2022 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonasında karşılaşmalara Polonya'nın Lodz, Gliwice ve Gdansk, ile Hollanda'nın Rotterdam, Arnheim ve Apeldoorn şehirleri olmak üzere toplam 6 şehir ev sahipliği yapacak. Organizasyonun grup aşamasında 24 takım, 4erli olarak 6 gruba ayrılacak. Grup karşılaşmaları, 23 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında oynanacak. Grup karşılaşmalarının ardından gruplarını ilk dört sırada tamamlayan takımlar ikinci tura yükselecek. İkinci tur karşılaşmaları, 16 takımın (8erli 2 grup) katılımıyla; 4-9 Ekim tarihleri arasında oynanacak. İkinci tur karşılaşmalarının ardından gruplarını ilk dört sırada tamamlayan takımlar üçüncü tura (çeyrek finale) yükselecek. Üçüncü tur (Çeyrek Final) karşılaşmaları, 8 takımın (4erli 2 grup) katılımıyla oynanacak. Çeyrek final karşılaşmalarının ardından gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar yarı finale yükselecek. 2022 FIVB Dünya Şampiyonasında yarı final mücadeleleri ise 13 Ekim'de oynanacak. Organizasyon, 15 Ekimde oynanacak final karşılaşmasıyla sona erecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Filenin Sultanları#2022 FIVB Dünya Şampiyonası#Voleybol

BAKMADAN GEÇME!

Çanakkale Boğazına 1915 mührü Tarihi açılışı Erdoğan yapacak... Üretime 5.3 milyar Euroluk katkı

Çanakkale Boğazı'na '1915' mührü! Tarihi açılışı Erdoğan yapacak... Üretime 5.3 milyar Euro'luk katkı

#1915 Çanakkale Köprüsü
Rus hackerlar devrede Zelenskinin sahte Teslim olun mesajı ortalığı karıştırdı

Rus hacker'lar devrede! Zelenski'nin sahte 'Teslim olun' mesajı ortalığı karıştırdı

#Ukrayna
Silahlar ve bitmeyen vardiya... Çernobilde neler oluyor

Silahlar ve bitmeyen vardiya... Çernobil'de neler oluyor?

#Çernobil Nükleer Enerji Santrali

BAKMADAN GEÇME!

Çanakkale Boğazına 1915 mührü Tarihi açılışı Erdoğan yapacak... Üretime 5.3 milyar Euroluk katkı

Çanakkale Boğazı'na '1915' mührü! Tarihi açılışı Erdoğan yapacak... Üretime 5.3 milyar Euro'luk katkı

#1915 Çanakkale Köprüsü
Rus hackerlar devrede Zelenskinin sahte Teslim olun mesajı ortalığı karıştırdı

Rus hacker'lar devrede! Zelenski'nin sahte 'Teslim olun' mesajı ortalığı karıştırdı

#Ukrayna
Silahlar ve bitmeyen vardiya... Çernobilde neler oluyor

Silahlar ve bitmeyen vardiya... Çernobil'de neler oluyor?

#Çernobil Nükleer Enerji Santrali