Filenin Sultanları'nın 2022 FIVB Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu

Haberin Devamı

İsviçre'nin Lozan kentindeki FIVB Genel Merkezinde gerçekleşen kura çekimi sonucunda Filenin Sultanları, B Grubunda yer aldı. Milliler, grup aşamasında Polonya, Hırvatistan, Tayland, Güney Kore ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek. FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonasında gruplar şu şekilde:



A GRUBU: Hollanda, İtalya, Belçika, Porto Riko, Kamerun, Kenya



B GRUBU: Türkiye, Polonya, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Tayland, Hırvatistan



C GRUBU: A.B.D., Sırbistan, Almanya, Bulgaristan, Kanada, Kazakistan



D GRUBU: Brezilya, Çin, Japonya, Kolombiya, Arjantin, Çekya



TURNUVA FORMATI



2022 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonasında karşılaşmalara Polonya'nın Lodz, Gliwice ve Gdansk, ile Hollanda'nın Rotterdam, Arnheim ve Apeldoorn şehirleri olmak üzere toplam 6 şehir ev sahipliği yapacak. Organizasyonun grup aşamasında 24 takım, 4erli olarak 6 gruba ayrılacak. Grup karşılaşmaları, 23 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında oynanacak. Grup karşılaşmalarının ardından gruplarını ilk dört sırada tamamlayan takımlar ikinci tura yükselecek. İkinci tur karşılaşmaları, 16 takımın (8erli 2 grup) katılımıyla; 4-9 Ekim tarihleri arasında oynanacak. İkinci tur karşılaşmalarının ardından gruplarını ilk dört sırada tamamlayan takımlar üçüncü tura (çeyrek finale) yükselecek. Üçüncü tur (Çeyrek Final) karşılaşmaları, 8 takımın (4erli 2 grup) katılımıyla oynanacak. Çeyrek final karşılaşmalarının ardından gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar yarı finale yükselecek. 2022 FIVB Dünya Şampiyonasında yarı final mücadeleleri ise 13 Ekim'de oynanacak. Organizasyon, 15 Ekimde oynanacak final karşılaşmasıyla sona erecek.