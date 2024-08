Filenin Sultanları'ndan tarihi başarı sonrası duygusal açıklamalar: Bir omzum daha var dedim! Her şeyi bilenler biraz sabretsinler

Haberin Devamı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar voleybol çeyrek finalinde Çin'i 3-2 mağlup ederek yarı finale yükselen Filenin Sultanları'nın maç sonundaki açıklamaları dikkat çekti.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finalde Çin ile kozlarını paylaştı.

Ay-Yıldızlılar, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 3-2 mağlup ederek tarihimizde ilk kez yarı finale yükselme başarısını gösterdi.

Maç sonunda büyük bir sevinç yaşayan Filenin Sultanları'nın karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalar da dikkat çekti.

ÖRGE: BİR OMZUM DAHA VAR, OYNARIM!

Müsabaka içinde bir sakatlık yaşamasına rağmen devam eden Gizem Örge, "Çok duygusalız, söyleyecek bir şey yok. Herkes yüreğini koydu. Bu maçı kazanmayı hak ettik. Madalya için kanımızın son damlasına kadar savaşacağız. Omzumu sahada bıraktım sandım ama 'Bir omuzum daha var, devam ederim' diyerek oynadım." ifadelerini kullandı.

BALADIN: "MADALYAYI HAK EDİYORUZ"

Sakatlığına rağmen maça devam eden isimlerden bir diğeri Hande Baladın ise gözyaşlarıyla, "Madalyayı hak ediyoruz ve alabileceğimize inanıyoruz." dedi.

ÇELİK: "DAHA BİTMEDİ, YOLUMUZ DEVAM EDİYOR"

A Milli Kadın Voleybol Takımı Menajeri Pelin Çelik de oyuncuların alkışı hak ettiğini belirterek, "Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Bugün Türk sporu için tarihi bir gün. Artık bilen, bilmeyen, içerden, dışardan, seven, sevmeyen herkesten ayağa kakıp bu takımı alkışlamasını rica ediyoruz. Çok emek var. Sonuna kadar mücadeleyi bırakmayacağız. Daha bitmedi, yolumuz devam ediyor." şeklinde konuştu.

EDA ERDEM DÜNDAR: NE MAÇTI AMA...

Takım kaptanı Eda Erdem Dündar ise, "Ne maçtı ama... Sahada herkes elinden geleni yaptı. Maçta bir arada kaldık. Çeyrek finaller her zaman zor oluyor, Çin de iyi oynuyor ama bir arada kalmayı başardık. Yıllardır hep ucundan dönüyoruz ama sonunda ilk 4'teyiz. Sahada her şeyimizi ortaya koyduk. Çok mutluyum, ben gerçekten çok mutluyum. Voleybolu çok seviyorum. Benim üçüncü olimpiyatım ama bundan sonra bu takım her olimpiyatta olacak." dedi.

KARAKURT: UMARIM İLK OLİMPİYAT MADALYAMIZ OLACAK

Kritik anlarda sahneye çıkan ve sayı kazandıran Ebrar Karakurt ise şu ifadeleri kullandı:

"Madalya alıp ülkemize dönmek istiyoruz. Umarım ilk olimpiyat madalyamızı burada alacağız. Bizi destekleyenlere teşekkür ediyoruz."

ÜSTÜNDAĞ: HER ŞEYİ BİLENLER BİRAZ SABRETSİN

Mücadele sonrasında konuşan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Söyleyecek çok şey var ama yarı finali bir oynayalım, sonra konuşalım. Her şeyi bilenler lütfen biraz sabretsinler. Bu takımın yarı final ve finalini beklesinler. Biz bu hakaret ve küfürleri hak etmedik!" ifadelerini kullandı.