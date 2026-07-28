Türkiye'nin gurur tablosu: Filenin Sultanları'ndan 9 kupanın yanına 21 madalya!

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Milletler Ligi finalinde Brezilya’yı 3-1 yenerek altın madalyanın sahibi olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, uluslararası alandaki başarılarına bir yenisini ekleyip, bir kez daha Türkiye’nin gururu oldu.

Dünya ve Avrupa şampiyonaları ile Avrupa Ligi, Akdeniz Oyunları ve İslam Oyunları’nı kapsayan araştırmamıza göre ay yıldızlı ekiplerimiz, bugüne dek bu turnuvalarda 9 kez şampiyonluk kürsüsüne çıktı.

Gözden Kaçmasın Türk voleyboluna Daniele Santarelli damgası! Haberi görüntüle

9 KUPANIN YANINA 21 MADALYA

Milletler Ligi ve İslam Dayanışma Oyunları’nda 2’şer kez kupayı kaldıran kadın voleybolcularımız, 1’er kez de Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası’nda mutlu sona ulaştı. Filenin Sultanları, Avrupa Ligi, Avrupa Oyunları ve Akdeniz Oyunları’nda da 1 kez şampiyonluk kürsüsüne çıktı. A Milli Kadın Voleybol Takımımız söz konusu turnuvalarda ayrıca 14 gümüş, 7 bronz madalya kazandı.

Haberin Devamı

KULÜPLERİMİZ DE ÇOK BAŞARILI

Türk kadın voleybolu, kulüpler bazında da toplam 27 kez Dünya ve Avrupa çapındaki organizasyonlarda şeref kürsüsüne çıktı. Avrupa’nın en önemli kupası olan Şampiyonlar Ligi’ni 9 kez kaldıran temsilcilerimiz, Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda 8, CEV Kupası’nda 6 ve Challenge Kupası’nda 4 kez şampiyonluğa ulaştı. Bu kupaların 13’ü VakıfBank tarafından kazanıldı.

KADIN VOLEYBOLUNDAKi ULUSLARARASI ŞAMPiYONLUKLARIMIZ (9)

· 2026 Milletler Ligi

· 2025 İslam Oyunları Şampiyonluğu

· 2023 Avrupa Şampiyonası

· 2023 Milletler Ligi

· 2023 Dünya Kupası Şampiyonu

· 2022 İslam Oyunları Şampiyonluğu

· 2015 Avrupa Oyunları

· 2014 Avrupa Ligi

· 2005 Akdeniz Oyunları

A MiLLi KADIN VOLEYBOL TAKIMIMIZIN KAZANDIĞI TÜM MADALYALAR (30)

· 2026 Milletler Ligi Şampiyonu

· 2025 Dünya Şampiyonası İkincisi

· 2025 İslam Oyunları Şampiyonluğu

· 2023 Milletler Ligi Şampiyonu

· 2023 Avrupa Şampiyonası Şampiyonu

· 2023 Dünya Kupası Şampiyonu

· 2022 Akdeniz Oyunları İkinciliği

· 2022 İslam Oyunları Şampiyonluğu

· 2021 Avrupa Şampiyonası Üçüncülüğü

· 2021 Milletler Ligi Üçüncülüğü

· 2019 Avrupa Şampiyonası İkinciliği

· 2018 Milletler Ligi İkinciliği

· 2017 Avrupa Şampiyonası Üçüncülüğü

· 2017 İslam Oyunları İkinciliği

· 2015 Avrupa Oyunları Şampiyonluğu

· 2014 Avrupa Ligi Şampiyonluğu

· 2013 Akdeniz Oyunları İkinciliği

· 2012 Dünya Grand Prix Üçüncülüğü

· 2011 Avrupa Şampiyonası Üçüncülüğü

· 2011 Avrupa Ligi İkinciliği

· 2010 Avrupa Ligi Üçüncülüğü

· 2009 Avrupa Ligi İkinciliği

· 2009 Akdeniz Oyunları İkinciliği

· 2005 Akdeniz Oyunları Şampiyonluğu

· 2003 Avrupa Şampiyonası İkinciliği

· 2001 Akdeniz Oyunları İkinciliği

· 1997 Akdeniz Oyunları İkinciliği

· 1993 Akdeniz Oyunları Üçüncülüğü

· 1991 Akdeniz Oyunları İkinciliği

· 1987 Akdeniz Oyunları İkinciliği

Haberin Devamı

KULÜPLERiMiZiN KUPALARI (27)

· 9 CEV Şampiyonlar Ligi

( Vakıfbank 7, Fenerbahçe 1, Eczacıbaşı 1)

· 8 Dünya Kulüpler Şampiyonası

(Vakıfbank 4, Eczacıbaşı 3, Fenerbahçe 1)

· 6 CEV Kupası

(Eczacıbaşı 3, Fenerbahçe, 1, Vakıfbank 1,

Galatasaray 1)

· 4 CEV Challenge Kupası

(Bursa BB 2, Vakıfbank 1, Yeşilyurt 1)

KULÜPLERE GÖRE ULUSLARARASI KUPA SAYILARI

· Vakıfbank 13

· Eczacıbaşı 7

· Fenerbahçe 3

· Galatasaray 1

· Bursa BB 2

· Yeşilyurt 1