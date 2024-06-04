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Filenin Sultanları'nda Zehra Güneş'ten duygusal açıklama

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#Filenin Sultanları#A Milli Voleybol Takımı#Paris Olimpiyatları
Filenin Sultanlarında Zehra Güneşten duygusal açıklama
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2024 17:55

Voleybol Milletler Ligi(VNL) ikinci hafta etabında sakatlanan milli voleybolcu Zehra Güneş, sakatlığına dair sosyal medyadan açıklama yaptı.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı ve VakıfBank'ın önemli isimlerinden olan Zehra Güneş, Voleybol Milletler Ligi'nin ABD'de düzenlenen ikinci hafta etabında sakatlandı.

Sakatlığına dair bir açıklama yapan Zehra Güneş, üzüntü ve şükran duygusunu bir arada yaşadığını kaydederken Paris Olimpiyatları'na katılmak istediğini söyledi.

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Zehra Güneş, sakatlığı hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Amerika etabı sırasında yaşadığım sakatlık nedeniyle hissettiğim üzüntüyü ve sonrasında yaşadığım şükran duygusunu paylaşmak istiyorum.

Bu yaz için beklentilerimiz, hayallerimiz ortak. Şimdi daha iyi anlıyorum ki duygularımız da kalplerimiz de ortak.

İlk şoku atlattıktan sonra, hissettiğim güçlü sevgi ve sonsuz destek duygusu beni bambaşka duygulara götürdü.
Ne kadar teşekkür etsem, şükretsem azdır.

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Her geçen gün daha iyi oluyorum; İstanbul’da kendimi hızla toparlayacağıma ve Paris’te takımımla birlikte olacağıma yürekten inanıyorum.

Dualarınız, güzel dilekleriniz için sonsuz teşekkür ederim. Paris’te görüşmek üzere!"

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#Filenin Sultanları#A Milli Voleybol Takımı#Paris Olimpiyatları

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