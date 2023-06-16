Filenin Sultanları'nda Zehra Güneş gerçeği! Maçtan sonra açıkladı...

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FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin yedinci maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kanada'yı 3-0 yenerek beşinci galibiyetine imza attı.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki son maçında 18 Haziran Pazar günü saat 12.00'de Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

HANDE BALADIN ÇAPRAZ OYNADI

Vargas ve Ebrar’ın kenara gelmesi sonrasında ikinci setin sonunda oyuna giren Hande Baladın pasör çaprazı olarak oynadı. 18-10’da öndeyken yapılan bu hamle sonrası Kanada bulduğu sayılarla farkı eritti. Setin sonunda toparlanan Sultanlar 25-22 ile skoru 2-0’a getirdi.

EBRAR VE VARGAS’TAN 31 SAYI

Filenin Sultanları, sabah 08.30’da Kanada’ya karşı oynadığı mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. Sultanlar böyle çıktığı 7 maçta 5 galibiyet alırken ABD ve Polonya’ya kaybetti. Türkiye adınaMelissa Vargas toplamda 17 sayı atarken Ebrar Karakurt 14 sayı ve kaptan Eda Erdem 11 sayı kaydetti.

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ZEHRA GÜNEŞ GERÇEĞİ

Maç öncesi açıklanan ilk 6’da bulunmayan Zehra Güneş’in mücadeleye ise kendi mevkisi olmayan libero formasıyla çıkması kafaları karıştırmıştı.

Voleybol Plus'ın derlediği habere göre; mücadelenin uluslararası spikerlerinden Clayton Lucas, ZEHRA GÜNEŞ’in sakatlığının bulunduğunu ve bu sebeple libero forması giydiğini aktardı. Zehra Güneş mücadeleyi süre alamadan tamamladı.

Salon: Hong Kong Coliseum

Hakemler: Ebrahim Ali Jaafar (Bahreyn), Hae-Yoeun Sung (Güney Kore)

Türkiye: İlkin, Eda, Elif, Ebrar, Aslı, Vargas, Simge (L) (Cansu, Hande, Saliha, Ayça (L), Yasemin)

Kanada: Gray, Maglio, Van Ryk, Howe, White, King, Palermo (L) (Murmann (L), Ogoms, Mitrovic, Livingston)

Setler: 25-15, 25-22, 25-20

Süre: 1 saat 8 dakika