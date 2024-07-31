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Filenin Sultanları'nda Zehra Güneş gelişmesi! Dominik Cumhuriyeti maçında...

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#Filenin Sultanları#Paris2024#Voleybol
Filenin Sultanlarında Zehra Güneş gelişmesi Dominik Cumhuriyeti maçında...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2024 11:34

Paris 2024'teki ikinci maçında yarın Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak olan Filenin Sultanları'nda Zehra Güneş gelişmesi yaşandı.

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Paris 2024'te ilk maçında Hollanda'yı 2-0 geriden gelip mağlup etmeyi başaran A Milli Kadın Voleybol Takımımız'da Zehra Güneş rezerv oyuncu olarak isteye yazılmış ve mücadelede forma giyememişti.

Yarın oynanacak Dominik Cumhuriyeti maçı öncesi Zehra Güneş ana kadroya alınırken rezerv (+1) oyuncu pozisyonuna Beyza Arıcı kaydırıldı.

Zehra Güneş, yarınki mücadelede forma giyebilecek.

MAÇ NE ZAMAN?

Dominik Cumhuriyeti - Türkiye maçıç 1 Ağustos Perşembe (yarın) saat 10:00'da başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

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#Filenin Sultanları#Paris2024#Voleybol

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