Filenin Sultanları'nda Zehra Güneş gelişmesi! Dominik Cumhuriyeti maçında...

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Paris 2024'te ilk maçında Hollanda'yı 2-0 geriden gelip mağlup etmeyi başaran A Milli Kadın Voleybol Takımımız'da Zehra Güneş rezerv oyuncu olarak isteye yazılmış ve mücadelede forma giyememişti.
Yarın oynanacak Dominik Cumhuriyeti maçı öncesi Zehra Güneş ana kadroya alınırken rezerv (+1) oyuncu pozisyonuna Beyza Arıcı kaydırıldı.
Zehra Güneş, yarınki mücadelede forma giyebilecek.
MAÇ NE ZAMAN?
Dominik Cumhuriyeti - Türkiye maçıç 1 Ağustos Perşembe (yarın) saat 10:00'da başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.