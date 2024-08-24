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Filenin Sultanları'nda Santarelli dönemi bitiyor mu? TVF Başkanı Üstündağ açıkladı

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#Filenin Sultanları#Santarelli#TVF Başkanı Üstündağ
Filenin Sultanlarında Santarelli dönemi bitiyor mu TVF Başkanı Üstündağ açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2024 16:20

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Daniele Santarelli ile birlikte davet edildiği Akdeniz Mükemmeliyet Ödül Töreni'nde İtalyan çalıştırıcının geleceğiyle ilgili kararı açıkladı.

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Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Filenin Sultanları'nın İtalyan antrenörü Daniele Santarelli, bu yıl ikincisi düzenlenen “Akdeniz Mükemmeliyet Ödül Töreni”ne katıldı. Avrupa Voleybol Federasyonu’nun kongresine ev sahipliği yapan İtalya’nın Napoli şehrinde düzenlenen davette TVF Başkanı Üstündağ önemli görüşmeler gerçeleştirdi.

SANTARELLI AÇIKLAMASI

Paris 2024'ü 4. sırada tamamlanan Filenin Sultanları'nda İtalyan antrenör Santarelli ile yolların ayrılacağı iddia edilmişti. TVF Başkanı Üstündağ, bu konuyla ilgili net bir açıklama yaptı.

Davette TRT Spor'a konuşan Üstündağ; "Daniele Santarelli ile ilk görüşme yaptığımızda ülkeye hayran olduğunu söyledi. Burada kendisi de Türk voleybolunun artık tüm dünyada önemli söz sahibi olacağının altını çizdi. Biz de bu hayali olan, genç, dinamik, ülkenin evladı olmayı kabul eden bir koçla çalışmak bizim için ayrıcalık oldu. Ben çok memnunum. 2+4 yıllık kontratımız vardı. 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları sonuna kadar bizde devam edecek." sözlerini kullandı.

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#Filenin Sultanları#Santarelli#TVF Başkanı Üstündağ

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