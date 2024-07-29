Filenin Sultanları'nda 'lobicilik tartışması' etkisi! Vargas tarihe geçti, Ebrar taşı gediğini koydu

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Sultanlar öyle bir ilk iki set oynadı ki kendileri de izleyenler de bu performansı anlamakta güçlük çekti.

İlk andan itibaren üstünlüğünü hissettiren Hollanda karşısında bir varlık gösteremeyen A Milli Voleybol Takımı; öz güvensiz, dağınık ve odaklanamamış bir görüntü çizdi.

Çok fazla bireysel hata yaptığımız, kötü servis kullandığımız, etkili blok yapamadığımız ve rakibin 3'lü blokları karşısında çözüm bulamadığımız maçta ilk iki seti hediye ettik.

Takımın kaybedilen setlerdeki kötü oyunu, sonraki setler için iyi sinyaller vermezken Meliha'nın sorumluluk alıp kritik müdahaleler yapması, Aslı'nın hayati servisleri, Eda Erdem, Ebrar ve Hande'nin sayıları, süperstarımız Vargas'ın roket hızındaki smaçları ve tabii ki Gizem Örge'nin iyi savunmasıyla arzuladığımız kıpırdanmayı yaşadık.

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İyi olmadığımız, normal performansımızın çok gerisinde olduğumuz, dağınık, tedirgin ve motivasyon sorunları yaşadığımız bir günde; rakibin çok iyi savunduğu, çok iyi servis kullandığı ve çok daha istekli göründüğü bir günde zor bir geri dönüşe imza atarak kazanmamız, umutlarımızın tükenmeye başladığı bir maçta bizleri oldukça mutlu etti.

Müsabaka sonunda Kaptan Eda Erdem'in yaptığı, "Bu kadar kötü voleybola rağmen sağlam kalıp bu maçı kazanmak bizim ne kadar güçlü olduğumuzu gösteriyor" sözleri de bu oyunla gelen galibiyetin önemini vurgular nitelikteydi.

VARGAS, VARGAS, VARGAS

Her maçta elinden geleni yapan, her maçta 3-5 oyunculuk sayı atma başarısı gösteren süperstarımız Melissa Vargas, alışık olmadığı kadar hatayla oynadığı maçta tarihe geçti.

Milli voleybolcu, Hollanda karşısında attığı 30 sayıyla, olimpiyatlar tarihinde bir maçta 30 sayı barajını geçen 12. oyuncu oldu ve bizleri bir kez daha gururlandırdı.

OLİMPİYAT RUHUNA YAKIŞMADI

Sporun birleştirici gücünün öne çıktığı, barış, dostluk, dayanışma, özveri, azim, dürüstlük, spor ahlakının ve sportmen tavrın egemen olması gerektiği bir gelenek Olimpiyat Oyunları...

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Ancak maçın en kritik anında, görmek için "şahin gözü" olmanın gerekmediği, besbelli bir poziyonda Hollandalı oyuncular ve teknik ekibinin tavrı, Olimpiyat ruhuna yakışmadı.

Kaptan Eda'nın hücumunda Jolien Knollema'nın eline temas eden top sonrası Başantrenör Felix Koslowski'nin aksini iddia ederek ısrar etmesi meslek büyüğümüz Kerem Öncel'in deyişiyle utanç vericiydi.

EBRAR TAŞI GEDİĞİNE KOYDU

Alınan galibiyette büyük pay sahiplerinden biri olan Ebrar Karakurt'un yaptığı sosyal medya paylaşımı da taşı gediğini koydu.

Gibi dizisinden Ersoy karakterine bir gönderme yapan Ebrar'ın, Hollanda'yı kast ederek "Ersoy’un babaannesinin intikamı alındı" sözleri galibiyetle sevinen bizleri bir kez daha tebessüm ettirdi.

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TARTIŞMALAR OLUMSUZ YANSIMIŞ

Gelelim Filenin Sultanları'nın konsantrasyon problemi yaşamasının nedenlerine...

Belli ki Paris 2024'ün başlamasına çok kısa süre kala kadroda yapılan Tuğba Şenoğlu ve İlkin Aydın değişikliği sonrası yaşanan tartışmalar, maalesef milli voleybolcularımıza olumsuz tesir etmiş.

Birkaç gündür ana akım medya ve sosyal medya yapılan tartışmalar, A Milli Voleybol Takımı oyuncularının motivasyon kaybı ve coşku eksikliği yaşamasına yol açmış.

Bu tartışmaların son bulması ve Filenin Sultanları'nın özüne dönüp yeni başarılara yelken açması dileğiyle...