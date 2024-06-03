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Filenin Sultanları'nda Ebrar Karakurt ve Vargas'tan rekor! Zehra Güneş koltuk değnekleriyle...

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#Filenin Sultanları#Ebrar Karakurt#Melissa Vargas
Filenin Sultanlarında Ebrar Karakurt ve Vargastan rekor Zehra Güneş koltuk değnekleriyle...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2024 08:57

Voleybol Milletler Ligi(VNL) ikinci hafta etap son maçında ABD'yi deplasmanda 3-2 mağlup eden Filenin Sultanları'nda Melissa Vargas ve Ebrar Karakurt'tan rekor geldi. Sakatlığı bulunan Zehra Güneş ise koltuk değnekleriyle salona gelerek takımı destekledi.

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Kadın Voleybol Milli Takımımız, FIVB Milletler Ligi'nin ABD'de düzenlenen ikinci etap son maçında ev sahibi ABD'yi 3-2 mağlup etti. Milletler Ligi'nde ikinci etabı 4'te 4 ile kapatan Filenin Sultanları, 8 maçta 6 galibiyet elde etti.

DÜNYA SIRALAMASINDA ZİRVEDEYİZ

Geçen yıl dünya sıralamasında zirveye çıkan Türkiye, bu sezon oynanan maçlar sonucunda zirvedeki yerini koruyor.

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ÜÇÜNCÜ ETAP HONG KONG'DA

Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nin 3. haftasında 12-16 Haziran 2024 tarihleri arasında Hong Kong’ta Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya ile karşılaşacak.

Filenin Sultanlarında Ebrar Karakurt ve Vargastan rekor Zehra Güneş koltuk değnekleriyle...

VARGAS'TAN EN HIZLI SMAÇ REKORU

Milli Takımımızın yıldızı Melissa Vargas, ikinci setteki bir sayıda VNL ölçümlerine göre 121 km/s hızla smaç vurarak rekor kırdı.

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EBRAR KARAKURT VNL'İN EN SKORERİ

Bir diğer yıldızımız Ebrar Karakurt ise 1160 sayıya ulaşıp Milletler Ligi tarihinin en skorer oyuncusu oldu.

Maçtan sonra rekor hakkında konuşan Ebrar; "En skorer oyuncu apoletinden ötürü çok mutluyum ama bireysel düşünmeyi sevmem. Takımıma katkı verebildiysem ne mutlu bana." dedi.

ZEHRA GÜNEŞ KOLTUK DEĞNEKLERİYLE TAKIMIN YANINDAYDI

Antrenmanda dizinden bir sakatlık yaşayan ve tedavisi Türkiye'ye dönüşte devam edecek oaln Zehra Güneş, koltuk değnekleriyle salona gelip takımı destekledi. Yıldız voleybolcumuzun durumunun çok önemli olmadığı belirtilmişti.

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#Filenin Sultanları#Ebrar Karakurt#Melissa Vargas

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