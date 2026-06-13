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Filenin Sultanları'nda Ebrar Karakurt şoku!

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#Filenin Sultanları#Milletler Ligi#Ebrar Karakurt
Filenin Sultanlarında Ebrar Karakurt şoku
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2026 11:44

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) ikinci hafta Ankara etabı kadrosu belli oldu. Ebrar Karakurt sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

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Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, 2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) 2. etap maçları Ankara'da oynanacak.

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Kadroda pasör çaprazı pozisyonunda Aylin Uysalcan, Defne Başyolcu ve Melissa Vargas bulunurken pasörlerde Cansu Özbay, Dilay Özdemir ve Elif Şahin görev yapacak.

Smaçör rotasyonunda Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin ve Yaprak Erkek yer alırken orta oyuncu olarak Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Karmen Aksoy, Sinead Jack Kısal ve Zehra Güneş kadroya dahil edildi.

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Libero pozisyonunda ise Eylül Akarçeşme Yatgın ile Gizem Örge forma giyecek.

Filenin Sultanlarında Ebrar Karakurt şoku

EBRAR KARAKURT YOK

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), milli oyuncu Ebrar Karakurt'un sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Karakurt'un iyileşme sürecinin 4 ila 6 hafta süreceği ifade edildi.

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TVF'den Ebrar Karakurt'un sakatlığıyla ilgili yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Ebrar Karakurt'un gelişen bel ve kalça ağrısı şikâyetleri nedeniyle yapılan klinik değerlendirme ve görüntüleme tetkikleri sonucunda, sağ sakroiliak eklemde sıvı artışı ve kemik iliği ödemi tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmış olup, mevcut bulgular doğrultusunda tedavi ve iyileşme sürecinin yaklaşık 4 ila 6 hafta sürmesi öngörülmektedir" denildi.

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#Filenin Sultanları#Milletler Ligi#Ebrar Karakurt

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