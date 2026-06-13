Filenin Sultanları'nda Ebrar Karakurt şoku!

Haberin Devamı

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, 2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) 2. etap maçları Ankara'da oynanacak.

Kadroda pasör çaprazı pozisyonunda Aylin Uysalcan, Defne Başyolcu ve Melissa Vargas bulunurken pasörlerde Cansu Özbay, Dilay Özdemir ve Elif Şahin görev yapacak.

Smaçör rotasyonunda Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin ve Yaprak Erkek yer alırken orta oyuncu olarak Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Karmen Aksoy, Sinead Jack Kısal ve Zehra Güneş kadroya dahil edildi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Libero pozisyonunda ise Eylül Akarçeşme Yatgın ile Gizem Örge forma giyecek.

EBRAR KARAKURT YOK

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), milli oyuncu Ebrar Karakurt'un sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Karakurt'un iyileşme sürecinin 4 ila 6 hafta süreceği ifade edildi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Potada Fenerbahçe ile Beşiktaş şampiyonluk için kapışıyor! Haberi görüntüle

TVF'den Ebrar Karakurt'un sakatlığıyla ilgili yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Ebrar Karakurt'un gelişen bel ve kalça ağrısı şikâyetleri nedeniyle yapılan klinik değerlendirme ve görüntüleme tetkikleri sonucunda, sağ sakroiliak eklemde sıvı artışı ve kemik iliği ödemi tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmış olup, mevcut bulgular doğrultusunda tedavi ve iyileşme sürecinin yaklaşık 4 ila 6 hafta sürmesi öngörülmektedir" denildi.