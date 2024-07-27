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Filenin Sultanları'nda bir kadro değişikliği daha! Zehra Güneş...

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#Filenin Sultanları#Zehra Güneş#Beyza Arıcı
Filenin Sultanlarında bir kadro değişikliği daha Zehra Güneş...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2024 10:46

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edeecek Filenin Sultanları'nın kadrosunda bir değişiklik daha gerçekleşti. Zehra Güneş +1 oyuncuya geçerken Beyza Arıcı as kadroya alındı. Sakatlığını atlattıktan sonra geri dönüş sürecinde olan Zehra, turnuvanın ilerleyen döneminde tekrar kadroya dönebilecek.

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İlkin Aydın - Tuğba Şenoğlu değişikliğinin çok konuşulduğu Kadın Voleybol Milli Takımımızda Paris 2024 maçları öncesi bir değişiklik daha yapıldı. TRT Spor muhabiri Enes Yalnız'ın haberine göre Zehra Güneş, +1(rezerv) oyuncu olurkan Paris'e +1 olarak götürülen Beyza Arıcı as kadroya alındı.

VNL'de sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen ve uzun zamandır yoğun şekilde geri dönüş için çalışan Zehra Güneş, turnuvanın ilerleyen bölümünde tekrar as kadroya dahil edilip maça çıkabilecek.

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#Filenin Sultanları#Zehra Güneş#Beyza Arıcı

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