Filenin Sultanları'nda bir kadro değişikliği daha! Zehra Güneş...

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İlkin Aydın - Tuğba Şenoğlu değişikliğinin çok konuşulduğu Kadın Voleybol Milli Takımımızda Paris 2024 maçları öncesi bir değişiklik daha yapıldı. TRT Spor muhabiri Enes Yalnız'ın haberine göre Zehra Güneş, +1(rezerv) oyuncu olurkan Paris'e +1 olarak götürülen Beyza Arıcı as kadroya alındı.

VNL'de sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen ve uzun zamandır yoğun şekilde geri dönüş için çalışan Zehra Güneş, turnuvanın ilerleyen bölümünde tekrar as kadroya dahil edilip maça çıkabilecek.