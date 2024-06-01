Filenin Sultanları'na Türkiye'nin en yüksek iddaa oranları ile bahis yap! Rakip Güney Kore, bilinmesi gereken her şey burada...

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GÜNEY KORE - TÜRKİYE

3 ayaktan oluşan ve her hafta 4 karşılaşmanın oynandığı FIVB Milletler Ligi'nde Antalya etabını 4'te 1'le kapatan Güney Kore, ikinci hafta şu ana kadar 2'de 0 yaptı; Bulgaristan ve Polonya'ya mağlup oldu.

Filenin Sultanları ise Antalya'da Japonya ve İtalya'ya kaybetmişti, ABD'de henüz fire vermedik; Almanya ve Sırbistan'ı yenmeyi başardık.

Kaptanımız Eda Erdem Dündar, Antalya etabında kadroda değildi. ABD'deki maçlarda kadroya dahil edildi.

Smaçörlerimizden Hande Baladın, boyun ve sırt sakatlığı sebebiyle son Sırbistan maçında oynamamıştı. Hande yerine mücadeleye İlkin Aydın'la başlamıştık. Hande'nin son durumu maç saati netlik kazanacak.

Almanya maçında 23 sayı yapan Melissa Vargas, Sırbistan maçında 31 sayı ile oynamıştı. Milli yıldız iki maçı da domine etti.

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Sırbistan karşısında kenardan gelip 10 sayı katkısı veren Tuğba Şenoğlu, galibiyette pay sahibi olan isimlerin başında gelmişti.

Antalya'da liberoda 2 maç Gizem Örge, 2 maç Simge Aköz'le oynamıştık. ABD'deki ilk 2 maç sahada Gizem vardı, sıra Simge'ye gelmiş olabilir.

"Güney Kore - Türkiye" Uluslar Ligi maçına Türkiye'nin "En Yüksek" iddaa oranları Misli'de!

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Güney Kore, Milletler Ligi'ndeki 6 maçın 4'ünde set alamadı.

- Filenin Sultanları, Güney Kore'ye karşı oynadığı son 2 maçı 3-0 kazandı.

- Güney Kore'nin son Polonya maçında 125 sayı çıktı.

- Filenin Sultanları, ABD'deki iki maçını 3-1 kazanırken 174 sayı (Almanya) ve 199 sayı (Sırbistan) izledik.

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