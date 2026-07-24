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Filenin Sultanları'na final yakışır

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#Milli Takım#Voleybol#Vargas
Filenin Sultanlarına final yakışır
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2026 07:00

Yarı finalde Kanada’yı 3-1’le geçen Filenin Sultanları ile ABD’yi 3-2 mağlup eden ev sahibi Çin’in mücadelesinde gözler, iki takımın en skorerleri Melissa Vargas ve Zhuang Yushan’da olacak. Oynadığı maçlarda toplam 237 sayı üreterek turnuvanın en skorer ikinci ismi olan Vargas ortalama 26.3 sayı kaydetti. Yushan ise 235 sayı (ortalama 18.8) ile oynadı.

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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi’nin yarı finalinde bugün Çin ile karşılaşacak. Çin’in Makau Özel İdari Bölgesi’ndeki East Asian Games Dome’da oynanacak maç, TSİ 14.30’da başlayacak. 2018’den bu yana düzenlenen organizasyonda üst üste 8. kez finallerde mücadele eden Filenin Sultanları, daha önceki turnuvalarda 2 kez şampiyonluk maçı oynadı. Milletler Ligi’nin ilk yılı olan 2018’de gümüş madalyaya uzanan ay yıldızlılar, 2023’teki finalde Çin’i 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Yarı finalin kilit oyuncusu Melissa Vargas

TRT 1 ve S Sport Plus’tan naklen yayınlanacak zorlu karşılaşmada milli takımımızın en önemli kozu Melissa Vargas olacak. Oynadığı 9 karşılaşmada 237 (ortalama 26.3) sayı üreten yıldız oyuncu, turnuvanın en skorerleri listesinde 2’nci sırayı Japonya’dan Wada ile paylaşıyor. Grup etabını 4. bitiren milli takımımız, çeyrek finalde Kanada’yı 3-1’le geçerken, gruplarda 9. sırada yer alan ve ev sahibi kontenjanından finallere katılma hakkını kazanan Çin ise çeyrek finalde ABD’yi 3-2 yenerek yarı finale çıktı.

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Diğer maçta Brezilya ile İtalya karşılaşacak

Ev sahibi olma avantajıyla sahaya çıkacak Çin’in Milletler Ligi’ndeki en skorer oyuncusu, 235 (ortalama 18.8) sayı üreten Zhuang Yushan oldu. Türkiye ile Çin, organizasyonun Ankara etabında karşılaşmış, 5 set süren çekişmeli mücadeleyi Sultanlarımız 3-2 kazanmıştı. Milletler Ligi’nde bugün oynanacak diğer yarı final maçında, grup aşamasının lideri İtalya ile üçüncüsü Brezilya karşı karşıya gelecek. TSİ 11.00’de başlayacak bu maçı S Sport ve S Sport Plus naklen ekranlara getirecek.

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#Milli Takım#Voleybol#Vargas

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