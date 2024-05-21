Filenin Sultanları'na dev destek! ‘İlklerin takımının yanında’

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BtcTurk, yalnızca ekonomi alanında değil spor yatırımlarıyla da çok önemli hizmetler sunmaya devam ediyor. Hem futbol hem voleybolda Milli Takımlar ana sponsoru olan ve birçok branşta spora destek veren BtcTurk, Türkiye’nin olimpiyatlara katılışının 100’üncü yılında, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ile sponsorluk anlaşması imzalamıştı.

Milletler Ligi’nde ilk hafta maçları Antalya’da oynandı, sırada ABD ve Çin var

2024 yılındaki ilk sınavını FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde verecek son şampiyon Filenin Sultanları, üç ayaktan oluşan organizasyonda her hafta 4 karşılaşma yapacak.

"Filenin Sultanları", ligin ilk haftasında 14-19 Mayıs'ta Antalya'da sınav vermişti; ikinci haftasında 28 Mayıs-2 Haziran'da ABD'de, üçüncü haftasında da 11-16 Haziran'da Çin'de mücadele edecek.

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16 takımın katıldığı Voleybol Milletler Ligi’nde üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

Özgür Güneri: Türk sporunu desteklemekten mutluluk duyuyoruz

BtcTurk CEO’su Özgür Güneri, marka olarak Türk sporunu desteklemekten mutluluk duyduklarını belirterek, “BtcTurk olarak sadece finans alanında değil, spordan sanata birçok alanda yer alıyoruz. Milli Takımlarımızın ana sponsorluğunun yanı sıra birçok dalda spora ve sporcuya destek vererek Türk sporunun gelişmesine katkı sağlıyoruz. Geçtiğimiz yıl kazandığı başarılarla ülkemizin göğsünü kabartan Filenin Sultanları, hem Voleybol Milletler Ligi’ndeki karşılaşmalarda göstereceği başarı hem de 2024 Paris Olimpiyatları’nda göstereceği başarıyla dünyanın 1 numarası olmaya devam edecek. FIVB Voleybol Milletler Ligi’nden sonra Paris’te de altın madalya kazanarak eşsiz başarılarını taçlandıracaklarından şüphem yok” dedi.