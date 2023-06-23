×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
HABERLERSpor HaberleriVoleybol Haberleri

Filenin Sultanları'na 4 puan yeter

Güncelleme Tarihi:

#Filenin Sultanları#FIVB Milletler Ligi#Voleybol
Filenin Sultanlarına 4 puan yeter
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2023 07:00

FIVB Milletler Ligi’nin üçüncü etabı için gelecek hafta Tayland’da salona çıkacak olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız final etabına kalma yolunda büyük avantaja sahip.

Haberin Devamı

Antalya ve Hong Kong’da oyna dığı toplam 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlikle genel klasmanda üçüncü durumda olan millilerimi ze ilk 8’e girmek için 4 puan yetecek. Tayland etabında ev sahibi ülke dışında Hırvatistan, Japonya ve Brezilya ile karşılaşacak olan Milliler 2 galibiyet veya 3-0 ya da 3-1’lik bir galibiyetle 3-2’lik bir yenilgi tur için yeterli olacak. Klasmanda ilk 8’e girecek olan takımlar ABD’deki finallerde mü cadele edecek. Ay yıldız lılarımız ligi olabildiğince yüksek sırada bitirip seri başı olma amacında.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Filenin Sultanları#FIVB Milletler Ligi#Voleybol

BAKMADAN GEÇME!

Akıllı telefonlar, kablosuz kulaklıklar, hız sabitleyiciler, kontrollü uçuş sistemleri... Apollo Ay misyonu teknolojiyi nasıl değiştirdi

Akıllı telefonlar, kablosuz kulaklıklar, hız sabitleyiciler, kontrollü uçuş sistemleri... Apollo Ay misyonu teknolojiyi nasıl değiştirdi?

#NASA
Dikkat, el ayak ağız hastalığı artıyor Özellikle çocukları hedef alıyor... ‘Sıkça karşılaşmaya başladık, çok çabuk bulaşıyor

Dikkat, el ayak ağız hastalığı artıyor! Özellikle çocukları hedef alıyor... ‘Sıkça karşılaşmaya başladık, çok çabuk bulaşıyor'

#Sağlık
7 SORUDA TIKINIRCASINA YEME BOZUKLUĞU | Tüm dünyada en yaygın görülen bozukluk ama çoğu kişi problemin farkında bile değil

7 SORUDA TIKINIRCASINA YEME BOZUKLUĞU | Tüm dünyada en yaygın görülen bozukluk ama çoğu kişi problemin farkında bile değil

#Yeme Bozukluğu