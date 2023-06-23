Filenin Sultanları'na 4 puan yeter

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Antalya ve Hong Kong’da oyna dığı toplam 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlikle genel klasmanda üçüncü durumda olan millilerimi ze ilk 8’e girmek için 4 puan yetecek. Tayland etabında ev sahibi ülke dışında Hırvatistan, Japonya ve Brezilya ile karşılaşacak olan Milliler 2 galibiyet veya 3-0 ya da 3-1’lik bir galibiyetle 3-2’lik bir yenilgi tur için yeterli olacak. Klasmanda ilk 8’e girecek olan takımlar ABD’deki finallerde mü cadele edecek. Ay yıldız lılarımız ligi olabildiğince yüksek sırada bitirip seri başı olma amacında.